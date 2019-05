FISCALÍA. En medio del desmadre de ayer, el hombre de El Chimbo se abrió paso entre los bochinches y llegó en carne y hueso hasta la Fiscalía a denunciar al brasileño de la “maxi”. La gran jodida es que Los Cachiros han quemado a reimundo y medio mundo en el “Honduras Canta”.



CARDENAL. Hasta el cardenal tuvo que salir pitado del vetusto Toncontín, con todo y maletas, ante la gaseada de los chepos a los encapuchados que desde temprano se habían empecinado en bloquear el único acceso al aeropuerto capitalino. Ajá, y qué puercas tendrá que ver la pobre terminal aérea con esas protestas, y los mentados PCM.



RÉCORD. La única salvada con todo ese desmadre de ayer fue la Sub 20, la “pior” vergüenza en toda la historia del fútbol catracho. Por lo menos las turuncas impusieron un nuevo récord Guinness en un mundial. Hasta ahora el récord de la goleada más grande lo tenía El Salvador, una vez que Hungría le zampó 11 a 0... Pobre, pueblo, pobre...



MAÍZ. Todos los caminos indican que hoy seguirá el maíz a peso con las tomas de carreteras y bulevares. Con tanto desempleo que hay en el país y, con esos relajos, “pior” para que venga la inversión a generar trabajo. Los pobres enfermos y los niños son los que están pagando los platos rotos.



CRUCERO. Tan entusiasmado que andaba el Silvestre de Turismo por la llegada del segundo crucero más grande del mundo y, con tanto desmadre, nadie le paró bola. Vale que el humo de las “lagrimógenas”, como dice aquel diputado, no llega hasta las playas de Roatán. Qué bueno.



VACA. “Vaqueros”, le manda a decir Chávez Madison, a los diputados refundidores. El hombre asegura que le echaron la vaca y que le pegaron como 200 patines en la espalda y en las pompis... ¡Ahhh! y que una diputada “bruja” lo dejó todo aruñado. Le pide disculpas a la “people”, pero no a Libre.



PECHO. Qué puercas tienen que ir a hacer los políticos de oficio a esas manifestaciones. Allí se apareció LZ, sacando pecho, entre los encapuchados. Una cosa de ver no le aprenden al olanchano. Por lo menos “Mel” es original en eso... Sean serios...



CCIC. El turquito de la CCIC anda de viaje, pero sigue activado, y desde allá le manda a decir al gobierno que mejor elimine esos decretos de Salud y Educación y le dé viento a un gran diálogo con los docentes y médicos. Será...



BUKELE. Pues, hombre, Hilario, mañana asume Bukele y lo espera nada menos que una “economía en ruinas”, como lo ha denunciado él mismo, más de 70 mil mareros alzados en armas y el país más violento de la región. A ver cuánto le dura la luna de miel. Vale que aquí tiene muchos fans. De momento inicia como AMLO, a piquito que querés con la “people”, y tomará posesión en una plaza pública de San Salvador.