JARY. Por más que la diputada “noche clarita” lo rogó que no lo hiciera, Jary Dixon empezó con la reventazón de cohetes en pleno hemiciclo, y por poquito le mete fuego. Vale que los guardias legislativos soplaron con los extinguidores. “Así empezó aquel combate... donde fue aquella masacre”, como dice la canción de Los Tigres del Norte, “La banda del carro rojo”.



CHÁVEZ. Ojalá y ya paren ese relajo, porque, si ayer solo fueron sopapos, la próxima, quién sabe. Chávez Madison fue quien sopapeó a Jary, pero, dice que lo hizo porque quería macanear a Waleska y porque le tiró cohetes a Oswaldo, que ya está viejito. Hasta al chele Castro casi se apean esta vez. Los cachos mandan a decir que ya se hartaron de esos desmadres de Libre en el hemiciclo.



HIJOS. Los sopapos, como dice Piporro, “iban de aquí pa’llá y de allá pa’cá”... Y para que vean que esos cachurecos no andan con babosadas, en pleno tracateo de pitos, vuvuzelas, morteros, silbadores, en fin, el chocoyo, el Tommy y el Renán no dejaron de leer el contratito del RNP y, suficientemente discutido, se aprueba, queda aprobado, hijos del maíz.



ÚLTIMO. Tempranito, tempranito, Rolandito Kattán había advertido que era el último día para darle viento al contrato. Ajá, y si no lo aprueban, cómo puercas es que la presunta oposición está exigiendo cuentas claras y amistades largas en las próximas elecciones, si eso lo primero que implica es una nueva identidad. Y, si eso es así ¿por qué boicotearla?... To be or not to be...



MARTES. El de los chocoyos convocó para el próximo martes. Allá si vuelven a llegar con cohetes y morteros. Una cosa son los pitos y las vuvuzelas y otra, muy distinta, jugar con pólvora. Las vuvuzelas se oyen hasta bonitas y melodiosas cuando las toca el Sergio patepluma, sentadito, como en su casa, en el pódium de “Netanyahu”.



CABRA. La bancada colorada, para no variar, se volvió a dividir. Unos salieron disparados contra el contrato y otros le dieron luz verde. Pobres liberales. Sin líderes, sin candidato, sus autoridades andan más perdidas que una cabra en el Sahara, sus alcaldes también divididos, en fin...



TODO. El Indómito no se ha dejado azorrar por las marchas y va con todo. Solo ayer tuvo dos comparecencias para reafirmar que no hay tal privatización ni despidos, pero también para anunciar que va con todo a investigar la corrupción en el manejo de las aportaciones de los maestros a sus colegios.



CNBS. JOH apareció flanqueado por la Ethel y compañía, los “Sherlock Holmes” de la CNBS que le contarán las costillas a los colegios magisteriales. “No vamos a permitir ningún chantaje”, dijo el hombre. Más temprano llamó a todos los sectores a un gran Pacto por la Educación y la Salud.