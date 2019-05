CAJA. El brasileño le manda a decir al hombre de El Chimbo que ni pierda su tiempo buscándolo, porque no piensa recibir a nadie, que esté bajo la lupa de las “panteras rosas” de la “maxi”. En otras palabras, le reitera que lo tiene en la mira, y que no tardan en destapar la “caja chica del damo”.



PITOS. En el hemiciclo están convocando a sesiones para hoy a las 3:00 de la tarde para discutir temas de “interés nacional”. Y pensar que los pupilos del olanchano ya habían guardado los pitos, las vuvuzelas y las pitoretas. Como “Netanyahu” no está. Allí que los aguante chocoyo.



CÓDIGO. Otra plataforma, papa, ahora contra el mentado Código Penal. La encabezan el dúo dinámico del CNA, el dúo de la CCIC –el turquito y el peloncito- y el dúo del Fosdeh, el dúo del CPH, el dúo del Coiproden, en fin... Está perra la cosa.



BUENO. Pues, hombre, Hilario, la cosa se pone mejor cada día. Vamos bien, vamos bien... Los ilustres del CMH y de los colegios magisteriales –ahora apoyados por los encapuchados de los meus- siguen hoy con rungas locales y para mañana anuncian paro nacional. ¡Qué bueno!... ¡Y que viva el guaro, la prostitución y el crimen, hijos del maíz!...



SALÓN. Ajá, y si unos dicen una cosa y otros otra, no sería mejor que unos y otros se vean cara a cara en el salón de un hotel y que cada quien diga riata a riata lo que piensa de los mentados PCM y otras hierbas. La gran jodida es que Suyapita anda súper envalentonada y no quiere saber nada de sentarse en mesas.



LUZ. Y por qué mejor no le meten fuego al país de una vez por todas. De todas maneras. O le ponen una bomba. O, como aquí nada sirve –según los ilustres de la oposición- vayámonos todos y el último catrachito que salga, que apague la luz y eche candado... Pobre, pueblo, pobre...



EBAL. Clavos de puente Bailey los que Ebal le sacó a bailar ayer a los dirigentes del Colprosumah. La denuncia está ya días en el MP y los ilustrísimos son acusados por Jury Hernández –también dirigente magisterial- nada menos que de lavado de activos y asociación ilícita y demanda incautación de bienes.



ALISTEN. El destape de Ebal por lavado de activos es de 67 millones quinientas mil yucas, y la denuncia fue presentada al MP en abril pasado, antes de que se pusiera el maíz a peso. Y que se alisten, porque Ebal jura que esto solo es el comienzo. O sea, vienen más claveles...Será...



UNAH. Alegres y entusiastas los estudiantes de la UNAH cuando, aunque un poco tarde, abrieron los portones de la Ciudad Universitaria y pudieron entrar. Todos y todas contentos, porque iniciaban su segundo período académico, sin relajos. Los pobres no contaban con que los encapuchados esta vez cambiaron de “estrategia” y mejor se tomaron los edificios.