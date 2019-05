MEUS. Pues, hombre, Hilario, hoy por fin se inicia el segundo período en la UNAH, siempre y cuando a su majestad, los meus, no se les ocurra madrugar a ponerle candado a los portones. Como los muchachitos hacen lo que quieren y nadie los puede tocar, porque si no, quién aguanta a los tales “derechos humanos”. ¿Y los derechos de los estudiantes que quieren clases?...



BUEYES. El olanchano insiste en poner la carreta delante de los bueyes y ahora anda con la onda de retirar a su pupilo del RNP si no le nombran a la Rixi en el CNE. Presiones por tierra, mar y aire del líder refundidor. A ver si logra sombrerear a “Netanyahu”.



ESPERAR. El number one del CN anda por el viejo continente y regresa hasta la otra semana, así es que, el olanchano tendrá que esperar. De todas maneras, mientras la bancada de Libre se mantenga en “insurrección”, no habrá ni elección de los power del CNE y TJE ni la aprobación de las nuevas leyes, así es que, ya están sabidos.



SALVADO. Ajá, y quién creen ustedes que es el gran salvado, si todo sigue como está. Los azulejos le mandan a decir que no tenga prisa y que, si quiere, podría mantenerse “insurrecto” de aquí al 2021, el año de las elecciones... Ja... je... ji... jo... ju...



VUELTA. La rectora y compañía les jugaron la vuelta a los ilustres de la marcha. Cuando les soplaron que las comisiones aquellas se encontraban en un hotel capitalino, llegaron a hacerles una encerrona, pero los ilustres se hicieron humo antes de que llegaran. Por lo menos esta vez no se la sacaron con el pobre hotel.



FONDOS. La bulla es que a algunos dirigentes magisteriales no tardan en reventarles varios claveles por mal manejo de fondos en sus organizaciones, donde han administrado más millones que cualquier banco. No será por eso el relajo, para taparle el ojo al macho... Ummmm...



DEDUCIR. El terror de los periquitos amenaza con deducirle los días no trabajados a los docentes, como ocurre allí nomás en El Salvador, y también podrían iniciar el proceso legal para despedir a quien tengan que despedir, por abandono de las aulas.



CHANTAJE. Reapareció Ebal y manda a decir que eso de los docentes y médicos es un “sucio chantaje” al gobierno y lamenta que las víctimas son los más pobres. Entre tanto, el Ayala de Gobernación dijo, como la locomotora, que eso de los despidos es una “falacia preñada de ignominia”.



MALO. Lo malo no es el arbitraje del domingo. De si se inventó un penal o no, de si se equivocó a favor de los dos equipos, de si esto o lo otro. Lo malo es que no se puede criticar el arbitraje –por pésimo que haya sido- porque al cliente le caen las avispas y lo acusan de misógino. Arbitraje es arbitraje, lo haga quien lo haga, hombre o mujer.