FONDO. La bulla es que el brasileño de la “maxi” no se despedirá con Las Golondrinas, sino, con una retreta de requerimientos fiscales en contra de unos 50 diputados, y ya están listos, solo de sacarlos del horno. En la chalana van propietarios y suplentes, todos por la repartición del mentado Fondo Departamental.



BOLSA. Lo raro es que el tal Fondo Departamental se lo inventó el olanchano en los dorados tiempos del Poder Ciudadano, para echarse a la bolsa a los diputados, pero de esa época no le han caído a ni un “papi” o “mami” de la Patria. Ajá, y solo un diputado, dicen, manejó como 50 millones y nunca liquidó.



TUMBAR. El maíz sigue a peso. Hoy continúan los paros de médicos y docentes y el fin de semana circularon mensajes en esas redes de que ahora van con todo hasta tumbar a JOH. Este es el momento clave, dicen, y no hay que dejar pasar el chance para botar el gobierno. Ajá, ¿y la cacareada “privatización”?...



CAÍDA. Que se aliste, entonces, el “resignado” de El Hatillo. Ya estuviera haciendo calistenia. O el presidente del Congreso, como en el 2009. O la guapa “Olguita”. O pensarán poner al señor de la televisión. O a LZ... Hagan cola, hagan cola... Como ya viene el 28 de junio, quieren celebrar la fecha, con la caída de JOH.



CLAVOS. A la “Mujer Araña” le pasaron el guacho en Cybex que todo ese desmadre de los dirigentes magisteriales es porque les hallaron unos clavos de millones y millones en sus organizaciones y querían negociar impunidad con algunos funcionarios y, como no se pudo, ahora les quieren torcer el brazo a puras huelgas... Será...



NADA. Con razón, por más que les dicen que no hay tal privatización ni despidos, por un oído les entra y por otro les sale. Y Suyapita dice que no hay nada que mediar ni negociar y no quiere saber nada que huela a diálogo. JOH solo se apeó del avión el sábado y les dijo lo mismo, pero no se oye, padre...



CHIMBO. A la mera hora del almuerzo se presentó el hombre de El Chimbo a la “maxi”. Llegó en carne y hueso a exigirle pruebas al brasileño por los claveles que le sacó a bailar el viernes y, como no lo halló, se la dio para la Ufecic, seguido por una caravana de periodistas, a dejarle la cartita.



SULACO. Los periodistas de la costa norte lanzaron el sábado la casa por la ventana con la entrega del Álvaro Contreras al Poeta Salguero, el orgullo de Sulaco. Los grandes ausentes fueron el Indómito y “Netanyahu”, pero sí estuvo el muchacho de Lepaera.



WILSON. A propósito de colegas, el fin de semana falleció el periodista Wilson Herrera, reportero de Radio América, de un paro cardíaco. El sábado en la noche llegó a su casa, se puso a ver televisión, y luego se fue a dormir, relató su madre.