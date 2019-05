AMPLIA. El brasileño de la “maxi” le tiró a matar ayer al hombre de El Chimbo y lo culpó de haber metido a Los Cachiros a su gobierno. Luis Antonio, que ya casi se va, anunció que la responsabilidad de “Pepe” Lobo en los actos de presunta corrupción de sus funcionarios será “examinada en una línea de investigación más amplia”.



ATIC. Por cierto que esta semana no le ha ido nada bien al hombre de El Chimbo, porque la ATIC le cayó también con allanamientos y aseguramiento de bienes a la Oso Polar y a la residencia de la exsecretaria privada de “Rosita”, en Lomas de Toncontín. PLS jura que es “persecución política”.



CARAS. Mauricio Oliva manda a decir, por enésima vez, que serán “nuevas caras” en el mentado CNE. Ya no halla cómo decirlo para que le crean. Pero algunos analistas pareciera que están enamorados de DM, porque dele que dele con que el hombre sigue. Solo del bueno de ER no se ha vuelto a saber nada. Ya se habrá resignado a volver a echar pulgas a Lempira.



CCIC. El turquito de la CCIC manda a decir que la “maxi” debe seguir y que el combate a la corrupción no se debe parar. Por cierto que en esos chambres juran que al delfín del olanchano lo columbraron reunido en SPS con CK y con JF...Ummmm...Será...



DEDO. Siempre sobre el MP, desde hace cuántos años se sabía aquí quiénes eran los jefes de jefes en Colón, Copán, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, en fin, y los FG de turno nunca movieron un dedo. Ahora justifican que las tales extradiciones son por la “presión de los gringos” y los gringos toda la vida han presionado, solo que ellos se hicieron los locos.



MEJOR. Sigue el maíz a peso. Las enfermeras auxiliares se suman hoy al desmadre, así es que, los que no se han muerto todavía en esos hospitales públicos, que los parientes mejor alisten las cuatro tablas... También se sumaron los profes de la Facultad de Medicina, que tienen hasta tres y cuatro chambas... Pobre, pueblo, pobre...



SALAS. Un presunto “doctor” del HEU dijo que el CMH ya le ordenó a los médicos residentes, internistas y especialistas que abandonen las salas y dejen botados a los pobres enfermos y que, de ahora en adelante, solo atenderán, si acaso, a la gente que llegue a emergencia con la cabeza colgando de un hilito.



COMEBACK. Enésimo llamado del terror de los periquitos y del Madero para que vuelvan al diálogo, pero, no se oye, padre... Hasta en un spot de radio y televisión los están rogando. Please, comeback...comeback...Pero, neles pasteles.



CAMA. Por eso es que la “people” se queja de la justicia catracha. A unos los presentan rodeados de enmascarados de la ATIC y de unos chepos militares que parecen “Robocop”, y a otros los esconden. O todos en la cama o todos en el suelo.