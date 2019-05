PREMIOS. Dicho y hecho, el olanchano y sus pupilos boicotearon ayer hasta la ceremonia de entrega de premios en el CN. Solo que el T les salió por la C, porque Mauricio Oliva no se achicopaló y se llevó a los homenajeados a un centro privado, y allí le impuso la medalla a los ilustres.



GALLUP. El “papi” sale volando, como a veinte mil metros de altura, en la encuesta de la Gallup. Pero ni así se decide el hombre. La bulla entre sus amigos –como nadie lo puede ver para saber qué piensa hacer- es que pueda ser que sí se lance, pero también pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe.



BURRA. Lástima, se quejan algunos cachurecos de altos vuelos, las amistades del “papi”, incluida la de un talibán quiebrabancos que tiene de socio. Lo otro que lamentan es que al hombre nadie lo puede ver. Ajá, preguntan, si eso es ahorita que solo es alcalde, qué tal ya encaramado en la burra... Será...



LANZAR. En la encuesta aparece en segundo lugar, como el más popular, el oráculo de la carretera al batallón. Será que se piensa lanzar. Como el gonfalón rojo-blanco-rojo sigue sin candidato. Por lo menos los Raúles y los Banegas ya aparecen en los sondeos. Solo de Óscar Melara no se ha vuelto a saber nada.



ALTEZAS. Sus altezas, los dirigentes magisteriales, mandan a decir que hoy no habrá clases en todo el país, así es que, ya están sabidos. Estarán afligidos los ricos y la clase media que tienen a sus hijos estudiando en USA o en escuelas privadas de aquí. Los pobres hijos de los pobres ya llevan como veinte días sin clases.



SUR. El colmo de los colmos. En el Hospital del Sur entrevistaron a un presunto discípulo de Hipócrates y anunció, como sacando pecho, que ya no atenderían ni a los enfermos que están internos en ese centro, y que le mandaba a decir a sus familiares que mejor se los llevaran para sus casas. Eso es un acto criminal aquí y en la China.



CUENTO. Pero Suyapita, Dennis Chirinos y otras hierbas, andan más envalentonados que nunca y diciendo –con el cuento de la “privatización”- que no hay nada que mediar ni negociar y que el paro sigue en todos los hospitales. Ni porque entre los notables les pusieron a dos de sus amigos.



SOL. En el Copemh se están sacando los trapos al sol y el propio Eulogio Chávez ha denunciado que la corrupción en los tiempos de Jaimito era un hervidero. Por cierto que el Copemh es el más radical de los colegios magisteriales. Será para taparle el ojo al macho.



HERVIDERO. “Di no a la corrupción” se llama la campaña que ha lanzado ayer Roberto Pineda, el ministro del Insep, para impulsar la transparencia en esa Secretaría. Qué bueno, porque la bulla es que, en todos los gobiernos, en La Bolsa ha sido un hervidero... ¡Vaya, hombre!...