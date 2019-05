CÓDIGO. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir Mauricio Oliva, que a partir de mediados de junio los espera en su búnker para volver a socializar el mentado Código Penal, así es que, ya están sabidos. La invitación es extensiva a los colegios de abogados, periodistas, jueces, fiscales, en fin... Hasta a Chilo Cruz le mandan a decir que, si quiere, que se llegue.



MEJOR. Mientras aquí el maíz sigue a peso, el Indómito mejor pintó llantas para la Madre Patria, y ayer sostuvo varios encuentros cercanos con empresarios de Málaga, para que vengan a invertir a estas latitudes y generar empleo, que es lo que más urge. JOH se llevó a varios alcaldes.



MANO. La Ultra Fiel y otras hierbas le echan el muerto a la chepa por ese desmadre del domingo en el Tiburcio Carías. Parece que a los ilustres se les fue la mano con la gaseada. A ver si este fin de semana, Julián y compañía mandan agentes a prueba de insultos, porque si no, quien sabe.



MODO. A ver si la bancada del olanchano asoma el cacho esta tarde al hemiciclo. Como están en modo “insurrección”, como los médicos y docentes. Pero, por si las moscas, el Sergio ya tiene listas las vuvuzelas, pitos, maracas y hasta morteros.



TEMIS. En el búnker de “Netanyahu” insisten en que la carreta no puede ir delante de los bueyes y que, una cosa es una cosa y otra es otra cosa... Jueeeee... O sea que, o el olanchano entiende eso, o tendrán que empezar a tramitar el divorcio en los juzgados de la diosa Temis.



CUERDAS. La bulla es que los azulejos tienen contra las cuerdas a MZR. Si continúa dele que dele con que le pongan a la Rixi, ellos insistirán –dando y dando- en dejar a DM. La elección se haría en su solo paquete, lo que significa que la bancada refundidora tendría que votar por DM. Y qué tal si al padrino se le ocurre meter a su ahijado ER en el paquete.



NIÑOS. Lo único medio bueno de la marcha de los médicos y docentes es que fue pacífica y no llegaron los vagos encapuchados que se aparecen en todas las protestas. Un dirigente magisterial dijo que no le hacen daño a nadie. Ajá, ¿y los millares de niños que dejan sin clases?



TODO. Hasta mañana a la 1:00 de la tarde tiene la Vida Mejor para darles el “sí” a los envalentonados dirigentes magisteriales, si no, mandan a decir que la aprieten, porque van con todo. Ajá, y qué más daño pueden hacer, que dejar sin clases a los niños.



LUNA. Ya se aproxima el carnaval “jeibeño” y los apagones no paran. Ojalá y los hoteleros sean “creativos”, como le encanta decir al bueno de “Willito”. Que le ofrezcan paquetes bajo la luz de la luna a las parejas, con “happy hour” si el cielo está estrellado, iluminados, tan solo, por una romántica vela frente al mar... Congratulations...