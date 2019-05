ZARCO. El Zarco Callejas ha sufrido un infarto y se encuentra interno en el HEU. Ojalá y no le afecte el enésimo paro que han convocado para hoy los comandos insurreccionales del CMH con la pajarita de la “privatización”. Por cierto que, en un hospital privado, al Zarco le querían sacar medio millón solo por ingresarlo... ¡Bárbaros!...



ASESOR. Cómo le quedaría el ojo a un exdirector del IHSS, activista y ex “asesor” en Salud en tiempos de “Mel”, que el fin de semana se dedicó a atacar a la rectora y la rectora lo dejó hasta tatarata con la respuesta que le mandó. Están engañados estos médicos. Sepa Judas qué se creen.



LEY. Complaciendo peticiones, el fin de semana salieron a bailar nuevos personajes en la Ley Magnitsky, de Pompeo. Lo único es que solo aparecen los que ya han desfilado hasta por el mamo, y varios repiten, en la pasarela.



IROSHKA. Caramba, compa, como dice aquel, está perro ese pleito entre el olanchano y su otrora delfín, el señor de la televisión. Ahora hasta Iroshka acaba de saltar al cuadrilátero y le ha lanzado un gancho al hígado. Como “Mel” acusa a SN de traidor y de atacarlo con los mismos argumentos de la “dictadura”.



PLEITO. “Quién es traidor –le pregunta Iroshka- el que ingenuamente, como dicen varios, fue a Washington, o quien se quedó aquí a negociar y esperar para 2021”. ¡Vaya, jodido!... Felices los azulejos por ese pleito.



CAFÉ. “Mienten, mienten, mienten”, manda a decir el resignado de El Hatillo. Sepa Judas a quién puercas se refiere, pero asegura que ya sabe quién es que lo ataca. Lo que él pidió, dice Rial, es que se decrete emergencia en el sector café y se apoye con financiamiento a los productores... Será...



TIJERA. A ver cómo le va esta semana al llevado y traído Código Penal. En el hemiciclo son todo oído para meterle la tijera a aquellos artículos que han levantado roncha, pero no, mandan a decir, con una pistola en la sien. Lo bueno es que hay anuncia para volarse los nuevos bozales y hasta la responsabilidad compartida, que ya estaba en el viejo Código.



LUZ. Los de EEH ya se cansaron de darse en la torre con aquellos dos que dijimos y ahora están ocupados en una gran barrida de personal. Lástima que en la chalana se ha ido una apreciable colega, que les hizo un buen trabajo, pero, como eso de los apagones, los leñazos a la luz, los térmicos, los renovables, es un desmadre perro.



ALA. Cuentan las malas lenguas que los orates del Copemh, los del ala radical zelayista que sueña con incendiar el país, se fueron ayer a las trompadas en un programa radial con los de la línea moderada. Es el mismo grupo nefasto que hoy seguirá con las tales “asambleas informativas”, dejando sin clases a millares de niños pobres.