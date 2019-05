ROSTROS. Sepa Judas por qué los “analistas” se ahogan en un vaso de agua con eso de si los David y los Erick seguirán o no seguirán en el nuevo CNE, cuando Mauricio Oliva ya ha dejado bien clarito, que habrá “nuevos rostros”. Qué parte será la que no entienden cuando se habla de “nuevos rostros”. El que tenga oídos, que oiga.



LEMPIREÑO. Quien sí anda desjuiciado viendo cómo puercas se queda es el lempireño. Lo bueno es que su padrino también anda en la misma onda. Craso Error. Para qué le buscan tres pies al gato. Tanto los Erick como los David ya jugaron su rol en el TSE, y lo que queda es buscar “nuevos rostros”, por muy amigos o buenas personas que sean.



AMARRAR. Las malas lenguas en Libre cuentan que el líder supremo anda desesperado porque le pongan a la Rixi, para ganar tiempo, porque resulta que ni en su mismo partido la pasan y por eso quiere amarrar desde ya su elección. Otro error. ¿No hay más gente en Libertad y Refundición?...



RADICAL. Si lo que están buscando con esas reformas es un proceso electoral creíble y transparente, así como es de radical la Rixi, hagan lo que hagan e innoven lo que innoven, seguro solo reconocerá los resultados si gana su partido. O sea, con la Rixi en el CNE, si Libre no gana en 2021, otro relajo.



SERIOS. A propósito de errores, grave error eso de bajarle las penas a los narcos y a los uñudos y uñudas, por aquello de la “identidad de género”. No digamos ponerle un bozal a los medios y amenazar con mandar al mamo a jefes de redacción, directores y dueños de medios. Hay que ser serios.



BOLÍGRAFOS. Por cierto, manda a decir DCB que el llevado y traído Código -que en el Congreso anterior fue aprobado por varios que hoy andan poniendo el grito al cielo- también es yuca contra los “bolígrafos” que agarren in fraganti manejando. Les quitarán la licencia por cinco años e irán a parar al mamo.



DESMADRE. Quién sabe cómo le vaya este año al carnaval “jeibeño”. Sin luz, gracias a Cuqui y a la EEH, y ahora sin Eduardo Zablah, que acaba de renunciar ante tanto desmadre. Ojalá que les vaya bien. Ojalá. A ver, dijo el cieguito.



JAMÁS. El turquito de la CCIC manda a decir que él jamás de los jamases hizo negocios con el gobierno del PC ni con ningún otro, que toda la vida se ha dedicado a trabajar honradamente, junto a su familia, y que lo registren si quieren. Que conste.



BOLIVIA. Ese uruguayo de la OEA no pega una. Ahora, para congraciarse con la izquierda perfumada, sale con que apoya la cuarta reelección de Evito Morales y ayer hasta viajó a Bolivia para acompañar hoy al cocalero a inaugurar obras. Juntitos en el helicóptero. Ahora se quiere reivindicar con la izquierda troglodita por lo que le ha hecho a Maduro.