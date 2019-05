OABI. Ni dos meses duraron los nuevos power rangers de la OABI. Sepa Judas qué puercas estará pasando, pero, en el último año ha sido desfile de abogados. Allí está esa chamba. Interesados, entenderse con la “Mujer Araña”.



BASE. Los de la mentada “plataforma de lucha” siguen empecinados –y envalentonados- con los paros disfrazados de “asambleas informativas”. Mandan a decir que la base por aquí y la base por allá. Que le dejen de pagar los días no trabajados a la tal “base”, a ver si es cierto, que siguen con el relajo.



SOL. Mauricio Oliva manda a decir que desde el 12 de febrero de este año, cuando Dennis Castro presentó el proyecto del nuevo TJE, nombró al delfín del olanchano como presidente de la comisión de dictamen, pero lamenta que hasta el sol de hoy no ha recibido “ningún avance” y ya se hizo turunca esperando.



VUELOS. “Libre, dice “Netanyahu” en un tuit, quiere que el Congreso vuele a elegir a los nuevos magistrales del CNE y TJE y Jorgito nunca presentó el mentado dictamen. “Que dictamine ya su correligionario”, dice, y en el hemiciclo van a soplar a elegir a los sustitutos de los David, los Erick y los Saúles...¿Estáis oyendo?...



CCPN. Comunicado oficial de Reinaldo, a nombre del CCPN, pidiendo “reformas electorales profundas”, como las que demanda la Fulton, que garanticen un proceso electoral transparente, para lo cual los diputados deben escuchar a los distintos sectores de la sociedad, en un proceso “transparente e incluyente”, dice.



EEH. El “Niño Gualaco” también le pide al hemiciclo que revisen ese contrato de la EEH y, si es necesario, que lo manden al carajo, y la misma medicina pide para los contratos de generación de la ENEE que le cuestan un ojo de la cara a la pobre “people”...¡Ahhh! Y también pide que siga la “maxi”, hijos del maiz.



CCIC. Reaparece el turquito de la CCIC y exige revisión ipso facto del nuevo Código Penal, porque debilita la lucha contra la corrupción y atenta contra la libertad de expresión. Vea y no le saquen a bailar, esta vez desde el hemiciclo, los presuntos negocios en los dorados tiempos del PC.



THELMA. Para que vean que en otros lados no andan con babosadas para inhabilitar a quien sea. En chapinlandia se tronaron ayer a la Thelma como candidata, pero también a la hija de Ríos Mont, por “golpista” y violadora de derechos humanos. Igualito aquí, que solo es una llamadita a un magistrado y santo remedio.



BARBIE. Demoledora esa respuesta de la Barbie a Vargas. Le manda a decir que él no responde a insultos de bajo nivel intelectual, por aquello de “maricón”. Al suave le dijo viejo mercadero, lustrabotas, cholero, saltatapias, robagallinas, en fin...¡Vaya, jodido!..¿Cómo le quedó el ojito?...