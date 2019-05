TROYA. Otro zafarrancho en el hemiciclo, luego que el patepluma jefe de bancada, mocionó para elegir a los power rangers del nuevo TSE y propuso a David Matamoros, al “comandante Libreta” y al “Pelón 70” del Pac. Ni Libre ni el PL apoyaron la moción y armaron la de Troya.



VOTOS. Para que vean que los cachurecos se la saben todas, ahora que propusieron la elección del nuevo TSE –complaciendo peticiones del olanchano- y no consiguieron los votos, ya pueden aplicar el decreto aquel para que los David, los Erick y los Saúles puedan continuar hasta que se elijan los nuevos, y así no los podrán acusar de abuso de poder... Será...



TUITS. Tempranito, tempranito, Mauricio Oliva madrugó a mandar una retreta de tuits, en los que habló de bueyes, carretas, espuelas, sombreros, monturas, botas, caballos, en fin... “Netanyahu” dejó claro que la carreta no puede ir delante de los bueyes y que no pueden elegir a los nuestros magistrales si todavía no han aprobado las leyes ni del CNE ni del TJE.



BUEYES. En la bancada del PL, para no variar, unos están con el olanchano y otros con “Netanyahu”. Los aleros de LZ sacaron un comunicado, rechazando cualquier “artimaña” para que los David y los Erick sigan en el nuevo TSE, pero el Segura jefe de bancada dice que está de acuerdo con que la carreta no puede ir delante de los bueyes.



PALABRA. Los “insurrectos” de Libre, ahora que el olanchano se ha declarado en “insurrección” porque no le ponen a la Rixi, amenazan con no volver al hemiciclo si Mauricio Oliva no les complace peticiones, como la Satélite. Ajá, pero ayer les dieron la palabra para que propusieran, y se rajaron.



DESPOLITIZAR. ¡Qué divertido! Algunos diputados hablando que los nuevos organismos electorales deben ser despolitizados, pero bien que apoyan el ingreso de Libre, y la nominación de la Rixi. Ajá, y Rixi no es la subcoordinadora y la vocera de Libre.



RONCHA. En el Colegio de Abogados sigue el maíz a peso por el leñazo a las cotizaciones. El problema es que son como 24 mil “lic” y en la asamblea no había ni 200 elementos. Y, para terminar de rematar la cosa, la votación quedó casi empatada. La roncha está que arde. Solo Fredyn Fúnez no ha reaparecido.



ANTES. Qué grosería la de los médicos contra la pobre gente que acude a los hospitales públicos. Y la de los docentes contra los hijos de los pobres que van a las escuelas públicas. Unos y otros andan envalentonados queriendo volver a lo de antes.



MIEL. Por lo menos la presidenta del CMH reconoce paladinamente que votó por la alianza del olanchano y la bulla es que ahora anda que se le quema la miel por ser diputada o candidata de Libre. Como el delfín nunca pegó y “Mel” anda desjuiciado buscando candidato.