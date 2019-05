ERICK. Categórico y contundente Mario Segura sobre si el esotérico Erick Rodríguez debe seguir o no en el TSE o como se llame ahora. Más claro no pudo ser el hombre. Todo depende, dijo, de la dependidura. Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe. Pero también podría ser todo lo contrario.



VASO. El hijo pródigo del CCEPL asegura que Erick es el candidato del oráculo de la carretera al batallón, pero otros ilustres de la bancada quieren al lechero y presunto yanista Manuel Iván Fiallos. Ajá, ¿y no era que las tales reformas eran para “despolitizar” esos organismos? Ja...je...ji...jo...ju...



BILLY. Saludes le deja Billy a los cachurecos y se va a poner su propia “pulpe”. Ahora le hará competencia a su alero Romeo, dónde estás que no te veo, con su nuevo partido “Por Honduras”. Ajá, ¿y dónde puercas pensarán meter a tanto partido nuevo?



PARO. En Salud sigue el maíz a peso. Los médicos son los mejores pagados del gobierno, solo trabajan seis horas y tienen más de dos meses de vacaciones al año, pero ya están por enésima vez en paros disfrazados de “asambleas informativas”. Pero, pregúnteles si también dejarán de trabajar en sus clínicas privadas, incluida la presidenta del CMH.



IHCAFÉ. Donde también el maíz sigue a peso es en el Ihcafé. Ni AR y los “avengers” de DS asomaron ayer el cacho. El único que llegó fue el delfín de AR y se maleó cuando los caficultores de verdad lo acorralaron a preguntas sobre los decretos que los están asfixiando. No se oye, padre... Más de lo mismo... Pobre, pueblo, pobre...



PORTÓN. Una pobre señora vino desde Yoro al hospital Mario Mendoza pagando pasajes, hospedaje, comida, en fin...Venía a recoger las pastillas para su hijo esquizofrénico, pero el sindicalista le dijo en el portón que ni soñara, que allí le iban a avisar cuando podía volver...Pobre, pueblo, pobre...



EVO. Por eso Evo Morales, allá en Bolivia, prohibió que los médicos que trabajan con el gobierno tengan clínicas privadas. El problema es que a los pobres pacientes los tratan como quieren en los hospitales públicos y en sus consultorios privados son una miel.



DÍA. Allí nomás en El Salvador y, desde hace años, día no trabajado por maestros, día no pagado. Pero, como aquí el chequecito sale completito, trabajen o no trabajen, les vale chancleta. Y los pobres por aquí y los pobres por allá. Y la educación pública por aquí y la educación pública por allá. Y paseándose en los pobres cipotes.



CERCAR. Como ya vio que en la Capital Federal solo son sombrerazos y su alero Putin ha puesto el pecho por él, el Maduro venezolano empezó a cercar el Congreso y a suspenderle la inmunidad a varios diputados. ¿Y el mundo? Very well, thank you.