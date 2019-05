POBRES. Listos los comandos insurreccionales del CMH para volver a paralizar hoy los pobres hospitales públicos y terminarle de jorobar la vida a los pobres enfermos que dicen defender. De por sí en esos centros no hay atención médica ni medicinas ni insumos ni nada y, con estos paros.



CUQUI. Que nadie se aflija ni se afloje, le manda a decir Cuqui a los ceibeños, que el carnaval viene y nadie lo detiene. Que alisten candelas y celulares, que así será más pinta y hasta más romántico. El hombre jura que todos sus movimientos están fríamente calculados... lo sospeché desde un principio... no contaban con mi astucia... síganme los buenos...



AMHON. Insisten en esas redes que el hombre tiró línea por el “papi” en la asamblea de la Amhon, pero en Palacio ya dejaron bien clarito que neles pasteles, que el apoyo es para el desmadre del agua en la capital. Por cierto, el candidato del “papi” a la Alcaldía de SPS será el dinámico Roberto Zablah, su exbrazo derecho en la AMDC.



DANDO. “Netanyahu” recibió en sus aposentos a los pupilos del uruguayo de la OEA y les explicó, con pelos y señales, que todo marcha viento en popa con las reformas electorales y que solo con la elección de los nuevos trillizos del TSE no se han podido poner de acuerdo, porque la cosa es dando y dando.



FIRMES. Sepa Judas si será o no será, pero las malas lenguas insisten en que los actuales trillizos del TSE están más firmes que el Congolón, y se quedan en sus “curiles”. La bulla es que hasta las pampas olanchanas ya están de acuerdo. Lo que sea con tal de que les pongan a la Rixi.



CACHINFLÍN. Otro sapo al agua. Como el delfín le salió cachinflín, el olanchano ahora ha lanzado al pozo a Will Méndez y la bulla es que, el día menos pensado, también lanzará a la Pichu, aunque, a la hora de la hora, la candidata volverá a ser la ex first lady.



JULIETTE. Pero otros en Libre y sus otrora aliados del Pinu –menos uno- andan con la onda de conformar una nueva alianza, incluida la plataforma aquella, y lanzar a Juliette Handal. A ver, dijo el cieguito.



IHCAFÉ. Para hoy se anuncia la asamblea del Ihcafé, pero la bulla es que todo seguirá igual, porque parece que AR tiene todo bajo control y que hasta los que pedían su cabeza ahora están con él, para lo cual cuenta con el apoyo de dirigentes “opositores” como DS y otras hierbas. Vea, y no lo terminen reeligiendo, y por aclamación.



SALUDES. El brasileño de la “maxi” salió ayer por el vetusto Toncontín como alma que se la llevaba el diablo. Ni saludes dejó y seguro solo volverá a recoger sus calaches. Como se va el otro mes. Mientras el hombre deja la “maxi”, un aesejota ha sido nombrado en la CICIE, en Ecuador. A perseguir a Correa se ha dicho, papa...