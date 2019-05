TRUMP. La rectora va soplando hoy para la Capital Federal y saludes le deja a la chaparrita del CMH y compañía. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, los aesejotas van a misear a Washington, solo con altas poporoilas de la administración Trump.



VIGILIA. El fin de semana le dieron duro en esas redes a la cuenta de un político liberal que no celebró el Día de la Madre. Estuvieron en vigilia todo el santo día, esperando ver a qué horas le tuiteaba algo al “ser más querido y amado sobre la faz de la tierra”, y neles pasteles. Los pobres internautas se hicieron turunca.



INFOP. Todos los caminos indican que el sindicato del Infop al final se salió con la suya y que ya no habrá ni despidos ni nada de la tal reingeniería que se había anunciado. En otras palabras, la institución seguirá produciendo mano de obra mediocre, con instructores más desactualizados que Hondutel, y gastando casi todo su presupuesto en salarios.



MASACRE. Al final ya no habrá ninguna “masacre laboral”, como lo había anunciado José Luis Baquedano. Donde sí hubo una “masacre laboral” el fin de semana fue en una compañía televisora hondureña.



ABOGADOS. Leñazo en el saqueado fondo de pensiones del Colegio de Abogados. En medio de la oscuridad y soledad de la medianoche le dieron viento a un aumento en las cotizaciones, de 281 a 400 yucas mensuales. Lo divertido es que, de 26 mil agremiados, no había ni 200, y la votación quedó 66 contra 61. Empate técnico.



CUQUI. Casi nadie le ha parado bola, pero ese comunicado de la CREE es demoledor contra Cuqui. Los trillizos, que también son parte del gobierno, le echan el clavo a la ENEE por todo ese desmadre en el litoral atlántico y en Olancho.



CREE. Los trillizos de la CREE explican que Patuca III debió entrar en operaciones desde marzo del año pasado –es decir- hace más de un año-, pero en la ENEE se hicieron los locos con los plazos. En otras palabras, dicen que la crisis ha sido provocada, con el fin de “desarrollar procesos de contratación poco transparentes que resulten en costos excesivos y en el mantenimiento de la condición de crisis permanente del sector eléctrico”... ¡Vaya, jodido!...



CARA. En otras palabras, la CREE denuncia que la ENEE ha provocado la crisis, para comprar energía más cara. Ajá, ¿y el ministro de Energía, qué papel ha jugado en todo este desmadre? Seguro que el gran jefe tomará medidas.



DURO. Feo ese pleito entre las mismas instituciones del Estado, en lugar de unir esfuerzos, y buscarle solución al desmadre de los apagones. De qué sirve que JOH se esfuerce por otro lado, y diga que renegociar esos contratos leoninos y groseros de energía, será igual o “pior” de duro que el combate a la delincuencia.