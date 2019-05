INFOP. Mandan a decir que ya no habrá despidos en el Infop, que solo estaban bromeando con la barrida de 350 empleados, que ahora todo es miel sobre hojuelas con el sindicato, que el próximo lunes se inician las clases formalmente y, colorín, colorado. Ajá, ¿y el Cohep?...



RICOS. Médico y maestro que no se presente a trabajar por estar en las tales “asambleas informativas”, que le quiten el día, por ser la primera vez; la segunda vez, el salario completo y, la tercera, que lo despidan. Ya es demasiado el daño que le hacen al pueblo que dicen defender. O será que los ricos mandan a sus hijos a escuelas públicas o van a hospitales públicos... Sean serios...



PAC. El “Pelón 70” del Pac asegura que Marlen tiene engañado a Marlon y que no hay tales de que será el candidato, que primero se las tendrá que ver con él, y que el rescate del Pac viene y nadie lo detiene... Será...



PRIVADO. Caramba, compa, como dice aquel, qué cara más dura la de algunos políticos de estas honduras. Se llenan la bocota gritando a los cuatro vientos y casi echándole vivas a la “maxi” para que siga y, en privado, le piden a los jefes de los Poderes del Estado que la manden al carajo... Ja... je... ji... jo... ju...



MAXI. Reinaldo jura por Tommy y por el patepluma que el PN apoya mil por mil la continuidad de la “maxi”, como lo exige la embajada imperial por conducto de la Fulton. Está muy equivocado, manda a decir el “Niño Gualaco”, aquellos que creen que la estrella solitaria está con canillera por ese tema.



BIGOTES. Delicada esa denuncia de “bigotes junior” sobre la “falsa extorsión” en el transporte. El pequeño nene ha revelado que han agarrado con las manos en la masa a los mismos operarios del rubro, por estar cobrando el mentado “impuesto de guerra”.



INOCENTES. Esos compañeros, dijo, “merecen un castigo ejemplar, porque no es posible que, por llenar sus bolsillos de dinero manchado con sangre de personas inocentes, estas personas estén haciendo tanto daño... hay grupos criminales que lo hacen, pero también hay casos de algunos vivos que empiezan a atemorizar a su gente o se quedan con parte del cobro”.



JUGADA. La bulla es que la suspensión de las elecciones en el Ihcafé es otra jugada de ya saben quién para seguir mangoneando la institución por interpósita mano. Lo raro es que los presuntos dirigentes cafetaleros de la oposición no han dicho ni pío... Ummmm...



PUTIN. Mientras el Maduro venezolano se sigue dando gusto persiguiendo periodistas y metiendo al mamo a sus opositores, Pompeo solo es amenazas, y ahora va para Rusia a pedirle permiso a Putin para sacudirle el petate. Al pobre Guaidó lo volvieron a dejar enchutado con la casaca de que hoy sí sacarían al busero superado.