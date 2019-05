CERRAR. ¡“Hasta la victoria siempre”, compañeros!... Cualquiera creería que es el discurso del olanchano, pero no. Esa fue la despedida que hizo ayer en rueda de prensa una dirigente magisterial, al comparecer junto al Colegio Médico, para amenazar con volver a cerrar las escuelas y hospitales si no hacen lo que ellos dicen.



ALERTA. Orden de captura, alerta migratoria y alerta roja contra los tres presuntos violadores de la menor, allá en La Ceiba. El FG manda a decir que desde la semana pasada presentaron los requerimientos fiscales y que tienen todas las pruebas habidas y por haber. Para que vean que el MP anda volando.



G-16. Mauricio Oliva disertó ayer ante el G-16 sobre su visión de país y los avances en seguridad y transparencia, pero no como presunto aspirante a la guayaba –como creería cualquier chusco mal pensado- sino, como número uno del Poder Legislativo. Para que vean.



INFOP. Mandan a decir que el sindicato y los instructores tienen secuestrado el Infop, y que a la brava arrancaron clases el pasado lunes, pero que las verdaderas se inician hasta el otro lunes 13 de mayo, siempre gratuitas. Por cierto que algunos de los que serán despedidos se llevarán hasta 13 millones en prestaciones. Qué tal.



DUELO. Está perro ese duelo entre la rectora y la chaparrita del CMH. Una y otra se han topado con un hueso duro de roer. Gancho al hígado una, gancho al hígado la otra. Patada voladora una, patada voladora la otra...



ROLLOS. Lamenta Dennis Castro que el CMH ha sido tomado por un sector y que, por andar en otros rollos en los que la organización no tiene vela, se han descuidado los verdaderos problemas que debe atender la dirigencia del gremio...¿Estáis oyendo, chaparrita?...



VIOLENCIA. Pero, la que no se ha andado por las ramas es la doctora Monserrat Arita, excontendiente de Suyapa Figueroa en las elecciones del CMH. La doc asegura que ese organismo gremial ha perdido totalmente su brújula y que no puede estar incitando a la violencia, como si fuera un partido político.



TRAMPOLÍN. La Monserrat asegura que SF ha dividido el CMH entre los que son Libre –o sea, sus correligionarios- y los galenos que pertenecen a los otros partidos. Figueroa, dice, ha politizado el CMH y lo utiliza como un trampolín político. Eso lo sabe todo mundo, pero nadie tiene los testículos ni los ovarios para decirlo, lamenta.



BURRA. Qué divertido. Antes solo pasaba hablando de la corrupción y que los corruptos ni iban a hallar dónde meterse cuando él llegara. Hoy, cuando ya está encaramado en la burra, AMLO dice que la corrupción es una “enfermedad” y que a los corruptos hay que darles “terapia” para que dejen de robar. Ajá, y no era que los iba a meter, al mamo.