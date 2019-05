PLAZO. Todos los caminos indican que en la Vida Mejor, van a tener que volver a llamar al importado de Catacamas, para que vuelva a poner en orden a aquellos que dijimos. Allí anda el Esponda del Coprumh, súper envalentonado junto a la chaparrita, advirtiendo que dan 48 horas de plazo para que hagan lo que ellos digan, sino, ya van a ver.



FMI. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir el Indómito, porque el acuerdo con las fieras del FMI no traerá ni más impuestos ni más leñazos, así es que, ya están sabidos. El más feliz es el Juanca del Cohep y por eso hasta corrió a saludar el convenio.



LUZ. Para que vean ustedes cómo anda ese desmadre de la energía, que Reinaldo manda a decir que solo en Olancho, en apenas dos horas, contó más de 30 apagones y bajones de luz. El “Niño Gualaco” pide que, si EEH no ha cumplido, que manden al carajo ese contrato. Punto.



BURRA. Diputados liberales andan con la onda en el hemiciclo de un “decreto de transición” para que, en un abracadabra, pata de cabra, los Matamoros, los Erick y los Saúles sigan encaramados en la burra en el TSE. ¿Verdad, Juan Carlos?...



TUIT. ¿Ya vieron el último tuit del olanchano? El líder supremo de Libre manda a decir que pereré... pereré... pereré y por eso “reglamentar sentencia ilegal –sobre la reelección- es una alternativa”, porque si no, pereré... pereré... pereré... Será posible. “I can’t believe it”...



COSA. El olanchano asegura que la reglamentación de esa cosa está facilita, como pegarle a un bolo, porque resulta que el decreto “ellos mismos –los cachurecos- lo llevaron al Congreso”, y por eso pereré... pereré... pereré y allí nos vemos, compa... Congratulations...



PANAMÁ. Tanto escándalo aquí por la elección presidencial con el 36 o el 34 por ciento de los votos y allá en Panamá acaban de elegir al sustituto de Juanca Varela con el 33 por ciento. Como allá tampoco hay repechaje. Ajá ¿y qué creen que pasa en las segundas vueltas? Se unen todos los perdedores –o sea, aquellos por quienes la mayoría no votó- y le zampan maceta al ganador... Ja... je... ji... jo... ju...



SERIO. Para que vean que Pepe Lobo va en serio, ya le dijo a sus bases que se alisten, porque, el día menos pensado, las convoca a asamblea para elegir al candidato de su movimiento. La bulla es que ya se la ofrecieron a María Antonieta, pero parece que no quiere, echarse el trompo a la uña.



RAFA. La bulla es que “Rafa” Sierra va soplando para la embajada catracha en la capital federal, pero no a ocupar la silla del súper Marlon, sino, como “alterno”. Parece que MT no quiere soltar la guayaba de allá por temor, será, a quedarse sin Beatriz y sin el retrato.