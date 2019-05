ENEE. El Indómito manda a decir que hoy va a tronar con los cambios que anunciará en la ENEE. La bulla es que ahora sí van con todo hasta darle vuelta de calcetín a los onerosos y abusivos contratos renovables y que, de ahora en adelante, ya no despacharán la energía más cara –como ocurre actualmente– sino, la más barata. A ver, dijo el cieguito.



LUZ. Desmadre y medio a lo largo y ancho del Litoral Atlántico con la energía. Se va la luz a las 6:00 de la mañana y viene a mediodía. Se la vuelve a dar a las 6:00 de la tarde y regresa a media noche. ¡Habrase visto! como dice aquel. Qué negocio podría sobrevivir así... Pobre, pueblo, pobre...



SACO. El caso es que JOH ha dejado bien claro que si no arreglan ese desmadre en la ENEE, de nada servirá todo lo que se está haciendo en carreteras, aeropuertos, aduanas, en fin... Algo así como estar echando dinero en saco roto. O gastando pólvora en zopilote. La ENEE se ha convertido en el “agujero negro” de la economía catracha.



AVENGERS. A ver si el Súper Marlon se dedica a tiempo completo a darle vuelta de calcetín a la ENEE o ponen a otro que sí tenga tiempo. Ni que el muchacho fuera de los “Avengers” para que pueda estar al mismo tiempo de embajador en la capital federal, de negociador en jefe con el FMI y, de remate, arreglando ese desmadre de la tenebrosa y el de Hondutel.



TIEMPO. Bien dicen que el tiempo ahora va como entierro de pobre. Acaba de pasar la Navidad, luego vino la Semana Santa, y ya este domingo será el Día de la Madre. ¡Ahhh! Y, adivinen, quién no va a celebrar.



RONCHA. En el Pinu ya respiran más tranquilos luego de una semana del cambio de directiva. En la vieja guardia, y también en la nueva, había roncha, porque dicen que el olanchano “jeteaba” al ahora expresidente pinuista y que lo trataba como a un niño... Será...



IHCAFÉ. Al rojo vivo la elección en el Ihcafé. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el poderoso Asterio ya no va, pero que anda moviendo cielo, mar y tierra para dejar a sus pupilos y continuar manejando el Ihcafé desde sus dominios de Gracias... Será...



PESCADO. Jorge Lanza jura y perjura que el mentado “impuesto de guerra” no solo no ha bajado, sino que, ha aumentado. El hombre asegura que en Semana Santa les pidieron el “bono del pescado” y el pago de la renta por adelantado y que, si últimamente no ha habido tantos palmos de choferes y despachadores, ha sido porque “estamos pagando a tiempo”.



TAIWÁN. En esas redes le dieron duro el fin de semana a un documento sobre la supuesta compra del “air force one” catracho con pisto del tasón. Lo cierto es que Taiwán, en su momento, dejó bien claro que era una donación. Pero no sería mala una aclaración.