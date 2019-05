MADRE. Desfile de líderes y de “people” de todos los partidos por la Auxiliadora para darle el pésame al popular “Papi a la orden” por la muerte de su madre. Y, el Indómito llegó tempranito a darle el abrazo de solidaridad, acompañado de su secre privado.



LORA. No podían faltar las “macizas” en el velorio, que están en cualquier lado donde hay políticos, aunque se quejan de que la nueva “clase política” es más dura que la carne de lora. Habrá llegado el “resignado” de El Hatillo... Ummmm...



VIENEN. Plantón en el MP para exigir justicia por la niña violada allá en La Ceiba. Se queja la familia y la “people” que los cipotes violadores son hijos de papi y mami y por eso se están haciendo los curritos con la órdenes de captura, pero, en los dominios del FG juran que neles pasteles y que los requerimientos fiscales vienen y nadie los detiene... Será...



NIÑOS. Error eso de estar amenazando con sancionar y despedir maestros que participaron en los paros. Lo único que va a conseguir el terror de los periquitos es revolver otra vez a los ilustres y, a la hora de la hora, se van a terminar echando para atrás. Los niños que son llorones y Arnaldo Bueso que los pellizca.



CHAMBA. Caramba, compa, como dice aquel, no sería mejor que la chaparrita del CMH mejor le pida la chamba de Alba Consuelo a JOH y que así se acabe la fregadera de una vez por todas. Ahora se le metido que, si no derogan tales o cuales decretos, vuelven a las tales “acciones”.



PACTO. Ojalá y la “people” no se deje engañar con esos discursos baratos de los dirigentes gremiales y se mantenga ojo al Cristo cuando se inicien los diálogos para el gran pacto por la salud y la educación. Cuál deberá ser la prioridad, los mentados estatutos de médicos y docentes -sus prebendas y salarios- o los pacientes de los hospitales y la niñez escolar.



RED. Quejas y más quejas por los túmulos en las carreteras. Pero Roberto Pineda, el ministro del Insep, amenaza con mandarlos al carajo. El problema es el abuso de algunos alcaldes. Una cosa es que coloquen algunas barreras para reducir la velocidad y otra, muy distinta, que inunden de túmulos la red vial.



DOBLE. Ajá, y la mentada revisión de los contratos renovables, que iban a hacer. Parece que Nájera y compañía solo fueron llamarada de tusa. Cómo es posible que Honduras esté comprando energía solar, eólica e hídrica casi al doble de lo que compran los países vecinos. Asalto, papa...



AMLO. Otros tres migrantes hondureños asesinados en México. Itsmania Platero se queja del doble discurso de AMLO. Una cosa dice y otra cosa hace. A los pobres migrantes ahora los andan persiguiendo en hoteles, parques, albergues, trenes, en fin... Se acabó el discurso romántico.