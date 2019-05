MAMÁ. Lluvia de acuerdos de duelo por la muerte de la mamá del alcalde de la capital, doña Gloria Zablah Jaar de Asfura. Comunicados de sus amigos del Congreso, del Comité Central y de Palacio. También de las bases azulejas y de los capitalinos en general que le echan vivas a su gestión.



SUYAPA. Los restos mortales de la progenitora del popular “papi a la orden” serán velados hoy, a partir de las 7:00 de la mañana, en la funeraria La Auxiliadora, en Suyapa, donde también serán sepultados. Doña Gloria falleció de un paro respiratorio en una clínica privada. QEPD.



ALIANZA. La bulla es que se está armando una nueva alianza de opositores y de algunos sectores y que la candidata será la “Coyotía”. Los gurúes del nuevo proyecto no quieren saber nada ni de SN ni de MZR como candidatos.



GUASA. En esas redes andan haciendo guasa de la propuesta de Mel de aumentarles el salario a los trabajadores a “cien mil lempiras”... Lo divertido es que sus seguidores le creen y hasta le echaron vivas cuando les hizo el anuncio. A otro demagogo hasta lo hubieran linchado, pero, como el hombre es carismático y encantador de serpientes.



BANDA. El olanchano se ha quedado como el Llanero Solitario apoyando al busero superado venezolano. En un tuit condena el intento golpista contra su líder Maduro, “perpetrado por marionetas confesos de Donald Trump, y su banda de psicópatas”. Se habrá quedado congelado el hombre en la Guerra Fría.



ALIVIO. Como aquí nunca se queda bien, ya aparecieron los refundidores oponiéndose al alivio de la deuda de los trabajadores propuesta por el Indómito. O sea, si se hace, malo y, si no se hace, también malo. No hacen ni dejan hacer. Que los colombianos y otros usureros le sigan cobrando el 20 por ciento diario en intereses a la “people”, entonces.



UNAH. El colmo de los colmos. Cuando se creía que ya todo había vuelto a la normalidad, los encapuchados se vuelven a tomar la UNAH. La bulla es que esas son las “gracias” del olanchano con el llamado a la “insurrección” que hizo el Día del Trabajador. Pobre, pueblo, pobre...



INFOP. Para que vean que ese desmadre en la UNAH es político-ideológico, no académico. La excusa de ahora es el Infop. Como ya se acabaron las marchas de médicos y maestros, ahora se inventan nueva “bandera de lucha”.



BURRA. En México ya no están dando las tales visas humanitarias ni de trabajo y a los migrantes ahora los bajan hasta de “la bestia”. Atrás quedó aquel discurso solidario, humano, simpático y hasta melodramático de AMLO para los migrantes. Claro está. No es lo mismo estar encaramado en la burra, que estar en la oposición hablando babosadas, como el chiste del monito cuando estaba esperando al león para cachimbearlo