MARCHA. Todo iba bien en la marcha de los trabajadores hasta que llegaron los benditos encapuchados. La bulla es que son los mismos que a cada rato se toman la “U” y el bulevar Suyapa. Como nunca nadie los ha puesto en su sitio por miedo a los tales “derechos humanos”. Andan que les pican las manos por zamparle fuego al hemiciclo.



POBRE. Otra vez se la volvieron a sacar con la pobre Catedral. Qué culpa tiene un templo religioso con lo que hagan o no hagan los políticos y las mismas autoridades de la Iglesia. Por lo menos las cosas de Dios deberían de respetar. Pero, como los pasan envenenando día y noche en esas redes.



BICI. “Shakiro” se volvió a aparecer con su bici en la marcha del Primero de Mayo. Por lo menos el olanchano es original. Hay que reconocerle que siempre lo ha hecho y que, además, cuando fue el mandamás de Palacio se echó a la bolsa a muchos trabajadores con el desproporcionado aumento al salario mínimo, aunque la medicina haya salido “pior” que la enfermedad.



FEO. Pero, se ve feo cuando otros quieren hacer lo mismo, y ni les luce. Allí anduvieron LZ y Martelito, sacándose selfies en la marcha, pero se andaban camuflando. Hasta con el sombrero de Mel apareció el peluche. Qué feo se ven esas imitaciones. A Mel por lo menos le luce.



DEUDA. Buena noticia esa del Indómito sobre el alivio de deuda para los trabajadores, tanto del gobierno como del sector privado. No es justo, manda a decir JOH, que el 40 por ciento de la clase trabajadora pase enjaranada y nadie haga nada para ayudarles. Por eso, mandará el proyecto al CN para que puedan tener un respiro económico.



CENTRAL. En el mismo paquete deberían meter eso de la Central de Riesgos, porque ahora zampan allí a todo mundo, hasta por la deuda de una baleada. JOH manda a decir que el alivio de deuda de los trabajadores será a través de cooperativas, bancos, financieras e instituciones de previsión como el IPM, Inprema, Injupemp, en fin...



SALUDES. Los dichosos encapuchados le volvieron a dejar saludes a Reinaldo en las paredes del Comité Central. Desde temprano que pasaron por allí quisieron romper el cerco policial, pero no los dejaron. Pero, como parece que era encargo, luego volvieron y la pintarrajearon... Congratulations...



BRUJO. En campaña Ángel Darío por los otrora dominios del Brujo de La Paz. El muchacho tuvo su buena asamblea y les pidió el apoyo para convertirse en el candidato liberal a la guayaba. Solo RV todavía no sale de gira, mientras que LZ tiene meses de andar en campaña.



GUAIDÓ. Todos los caminos indican que los gringos ya volvieron a dejar enchutado al pobre Guaidó luego del fracaso de la rebelión militar. Los zelayistas de aquí andan felices, como lombrices.