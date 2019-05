FUEGO. Para que vean por dónde va la cosa... Primero dijeron que si no le metían la tijera a esos artículos de la barrida de docentes y maestros, le iba a tronar, los quitaron; luego salieron con que no y que mejor le dieran jabón a toda la Ley y que, si no, ya iban a ver, pues le dieron cristiana sepultura. Ahora salen con que la cosa no es de archivar, sino, de meterle fuego.



MARTE. Segurito que si en la sesión del próximo martes le meten fuego, van a salir con que no, que quieren que sus cenizas las manden a Marte o a Júpiter y si no, que la aprieten, porque van con todo a las calles... ¡Y fuera JOH! hijos del maíz...



PAZ. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, presentó la moción para darle jabón al llevado y traído decreto. De esta manera, manda a decir, el Congreso envía un “mensaje claro que queremos la paz y tranquilidad”. El clavo del polémico mamotreto se lo echan a los aesejotas.



AGENDA. Una cosa es la agenda gremial y que se opongan –como es lógico- a los despidos de sus agremiados y otra, muy distinta, la agenda política de los que sueñan día y noche –y tienen todo el derecho- con el “fuera JOH”. Pero esa agenda no es gremial, sino, política. Que le dejen esa agenda a Nasralla, a Mel y a LZ.



FIERA. Qué necesidad había de despertar una fiera dormida. Ahora los Espondas y compañía andan otra vez envalentonados –como antes de que el importado de Catacamas los pusiera quietos- y de nuevo se creen intocables.



NIÑOS. Allí estaba uno del Pricphma diciendo que los niños por aquí y los niños por allá, y ellos han sido los enemigos número uno de los niños. Hubo un año, en tiempos de Pepe, que no dieron ni cien días de clases. Sean serios...



DERECHO. La chaparrita del CMH tiene todo el derecho del mundo a ser de Libre, pero, no debe confundir su agenda gremial con la política. Está en contra de todo. No quiere que se haga nada en Salud y ella misma le pasa volando candela al desastre en los hospitales. Y que la privatización por aquí y la privatización por allá, y que el pueblo por aquí, y el pueblo por allá...



OCHO. A propósito de médicos y maestros, son los únicos que no trabajan las ocho horas en sus respectivas jornadas, en la administración pública. Otros tienen dos, tres y hasta cuatro plazas. Ajá, ¿y qué corona tienen? ¿Qué otro empleado del gobierno tiene semejantes privilegios? ¿No sería bueno revisar eso?



PACTO. Ojalá que ahora, luego de la metida de extremidades inferiores, socialicen –pero de verdad- un Gran Pacto por la Educación y la Salud, y que llamen a todos los sectores, incluidos las Suyapas y los Espondas y, si no van, pues, que no vayan, y lo hagan con los que de verdad quieren una mejor educación y salud para el pueblo.