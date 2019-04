TALES. Por más que quieran justificar ese desmadre de ayer en el centro de la capital, no hay tales. Hay maneras de protestar sin necesidad de recurrir al vandalismo, al saqueo de negocios, agresión a periodistas y, “pior” aun, a meterle fuego a edificios públicos y tiendas. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. ¿Infiltrados?...



CENTRO. Qué culpa tienen los edificios de la AMDC y de Hondutel, “pior” los negocios del centro de la capital y las comidas rápidas. Y vale que los antimotines no los dejaron ni acercarse al Congreso, porque si no, quién sabe cómo le hubiera ido al hemiciclo.



RETIRO. La bancada liberal y su jefe supremo tuvieron misa ayer y acordaron pedirle a Mauricio Oliva el retiro ipso facto de la conflictiva ley. También se reunieron con otras bancadas –menos la del olanchano- en busca de apoyo. A ver, dijo el cieguito.



REFORMAS. Mauricio Oliva mandó a decir muy temprano que le iban a dar jabón a los artículos de la discordia, pero, como por un oído les entra y por otro les sale, con el desmadre obligaron al Congreso a suspender sesiones hasta segunda orden. “Netanyahu” les pide que después no vayan a decir nada si el relajo produce un “efecto dominó” sobre las reformas electorales. ¿Estáis oyendo, olanchano?...



LEY. Reinaldo le manda a pedir a los diputados un diálogo “incluyente y participativo” antes de darle viento a la ratificación de las llevadas y traídas reformas en Educación y Salud y, como number one del Comité Central, lamenta la “desinformación” de algunos sectores con respecto a esa ley.



LÍDER. El olanchano se apareció bien campante en las protestas, luciendo su sombrero Stetson, pero los antimotines se le atravesaron y no lo dejaron pasar. El líder supremo de los refundidores se enojó y hasta le dijo “maricón” a un periodista solo porque lo quería entrevistar.



LÍNEA. La bulla es que el Maduro venezolano le ha tirado línea a sus acólitos de la región, para que aticen los movimientos sociales, como para vengarse por los desmadres que ya no aguanta en sus dominios y en mucolandia. A la pobre Colombia la tiene de correr.



ONDA. Bukelito vuelve con la onda de negociar con las pandillas. El turquito se refiere en un tuit al asesinato de dos policías y de dos militares a manos de mareros y manda a decir que “tendremos que hacer un acuerdo nacional, con todos los sectores, si queremos salir del problema”... Ummmm...



PESO. Los socialistas barrieron y trapearon en las elecciones españolas. La gran perdedora es la derecha de Rajoy, pero también el orate chavista de la colita, que sigue en caída libre con Podemos. La sorpresa: la extrema derecha... ¡Ahhh! y Ciudadanos. Para que vean que en todos lados el maíz está a peso.