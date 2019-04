NOVIA. A ver si en esta semana le entran a la revisión de esos contratos de energía renovable y los fotovoltaicos, solares e hídricos se ponen la mano en el bolsillo, a falta de conciencia. Que recuerden que la novia no está para tafetanes. ¿Y el súper Marlon?...Ummm...



PINU. Le tronó la asamblea del Pinu el fin de semana. A la hora de la hora, “Memito” Valle se quería quedar, pero los asambleístas le jugaron la vuelta y eligieron a José León, un ex de la sociedad civil. Por poquito salen a relucir los chusos y los cohetes. Otros querían a la “bailarina”, pero dijeron que todavía no tiene la edad... de militancia...



VALLE. Los maestros en Valle no andan con babosadas y mandaron al carajo a un diputado de Libre que llegó a politizar su asamblea. Lo mandaron a echar pulgas a otro lado. En cambio, en los dominios de la chaparrita del CMH, hasta aplaudieron al diputado de Libre que llegó.



LLANTAS. En esas redes le han volado candela al Cardenal por criticar a los quema llantas y antorcheros y decir que contaminan el ambiente. Que solo defiende a la oligarquía, al gobierno y a los empresarios, y que no sé qué, que aquí que allá. Solo “pitiyanqui” no le dijeron.



MEDIAS. Todos los caminos indican que hoy seguirá el maíz a peso y que los paros y tomas van a continuar a nivel nacional. Los docentes ya están otra vez en pie de guerra, junto a los médicos, y el fin de semana reafirmaron que no aceptan medias tintas, solo el retiro completo de las reformas... Será...



ACTA. Los diputados están convocados para hoy a las 3:00 de la tarde y la bulla en el hemiciclo es que la ratificación del acta viene y nadie la detiene, lo que significa, ni más ni menos, que las reformas en Educación y Salud quedarán firmes. Mauricio Oliva reitera que ni por cerca se buscan despidos, sino, abastecer de insumos ambas Secretarías.



RICARDISTA. Pero, el Ecónomo “jampedrano”, diputado ricardista por Cortés, le pide a “Netanyahu” que antes de ratificar el acta donde le dieron viento a los polémicos decretos, convoque a su búnker a maestros y médicos, porque la novia no está para tafetanes... Será...



PEOR. Reinaldo le recuerda a su paisano, el líder supremo de los refundidores, que hace diez años “usted llevó a Honduras a la peor crisis de su historia y que una vez más está convocando a la violencia sin siquiera haber leído las reformas que se aprobaron. “No más violencia de Libre”, le manda a decir el “Niño Gualaco”.



FUEGO. Quintín no cree que el fin justifique los medios, como decía el florentino, pero justifica las andanzas de los encapuchados en sus dominios de Choluteca, que ya le metieron fuego al Hospital del Sur y a una ambulancia. Ahora anda con la onda de un diálogo.