POBRE. Los microempresarios y emprendedores capitalinos ya no hallan qué hacer ni ante quién puercas quejarse, por la inoperancia de la Alcaldía de Tegucigalpa en los trámites de permisos de operación. A una pobre doñita, que tiene una humilde pulpería, casi le da un patatús ayer, porque tiene como cuatro meses de estar pidiendo su permiso, y neles pasteles... Pobre, pueblo, pobre...



PAPI. Sepa Judas cómo es que “papi” quiere ser presidente y no ha podido cambiar eso. Al hombre todo mundo le reconoce su incansable labor en hacer puentes, túneles, pasos a desnivel, pero, una cosa es una cosa y otra es otra cosa.



MADRE. “Power Chicken” se la tiene jurada a los siniestros de la EEH y está convocando a la “people” para mañana, a las 9:00, en el Monumento a la Madre, allá en sus dominios de SPS, para protestar contra la “empresa estafas eléctricas”, dice.



MAMÁ. La mamá de la palillona volvió a desfilar esta semana por los tribunales de la “res-pública”. Y, cuando no es ella, es Bertety o Mario Zelaya o aquel otro. Ajá, ¿y los empresarios tiburones que tramaron el saqueo? ¿Y los políticos que se repartieron el IHSS como un botín?



LIBRE. A Ebal no le cabe la menor duda de que Libre y su líder supremo están detrás de los paros y de todo el relajo que se armó ayer. Recuerda el hombre que el CMH anunció que no habría paros si JOH retiraba el proyecto, “lo retiramos”, y siguen en lo mismo. Ebal dice que Libre comenzó a planificar el desmadre desde antes de Semana Santa.



ESPADA. Todos los caminos indican que en la sesión del próximo lunes en el hemiciclo le darán volantín al artículo que tiene azorrados a docentes y médicos por considerarlo una espada de Damocles sobre su estabilidad laboral. Todo sea por la tranquilidad de estas honduras.



PAZ. Bien estaban los docentes en sus aulas, dando clases, pero ya están otra vez en las calles. Ojalá y no se repita aquí lo de mucolandia. Este fin de semana hay tiempo para que el próximo lunes se haga lo que se tenga que hacer para llevar la fiesta en paz.



MEUS. Hasta mucho se habían tardado los encapuchados de los meus en tomarse la UNAH, si todas las semanas buscan cualquier excusa para hacerlo. Y, como no hay alcalde en el pueblo, hacen lo que quieren. Solo leyeron el tuit que mandó su líder, el olanchano, y manos a la obra, dijeron.



CIERRE. Mauricio Oliva tuvo lleno total en un evento ayer en SPS y hasta parecía concentración de cierre. Cualquier chusco mal pensado diría que el cholutecano ya anda en abierta campaña y que ahora no sale de la capital industrial. Pero no. Se fregaron. Lo que pasa es que “Cali” le presentó su Plan de Desarrollo de la ciudad y le regaron maíz a toda la dirigencia azuleja... Ummm...