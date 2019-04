MARTE. Insiste el Indómito en que los generadores se pongan la mano en la conciencia –si es que tienen- y le bajen a esos contratos y que, si quieren, él puede hablar con los alienígenas de Marte para que les vendan más barato el sol y el viento que importan desde allá para generar su energía.



MORGAN. Sepa Judas por qué –y que lo averigüe Morgan- pero ni Carlón ni el joven aprendiz –el jefe y subjefe de la bancada de Libre- estaban ayer en el hemiciclo a la hora del cachimbeo. Los dos se reportaron “enfermos” y mandaron a decir que, si Dios quiere, allí nos vemos la próxima semana.



PAROS. La chaparrita anda desjuiciada viendo cómo paraliza el país y ha convocado para hoy un paro nacional en todos los hospitales de la “res-pública”. Pobrecita la gente humilde que tenía que sacar hoy sus medicinas o que por fin había conseguido cita. O creerán que los afectados con esos paros serán los diputados.



LUZ. Reinaldo corrió a sacar un comunicado para felicitar a la bancada de su partido por la aprobación de los llevados y traídos decretos y reafirma que, lejos de dar luz verde a despidos, lo que se busca es acceder a más fondos, para contratar más personal e infraestructura.



RAYO. Para que vean que los azulejos no andan con babosadas, se pensaba que iban a esperar la otra semana para “socializar” los decretos con varios sectores –menos con aquella que dijimos- y que luego les darían viento... ¡Ahhh! y sin dispensa de debates. Pero no. Los metieron y los aprobaron ayer a la velocidad del rayo.



ESCOBAS. En el hemiciclo también sacaron su comunicado afirmando que las nuevas leyes de Educación y Salud no incluyen escobas para barrer a maestros o médicos, sino que, todo lo contrario, la idea es disponer de un mayor presupuesto para contratar más personal... Será...



INFOP. Manda a decir el director del Infop que el cierre de departamentos completos viene parejo, sin importar la filiación política, y que se van todos sin tocar tablita, pero con sus respectivas prestaciones. RC ha reafirmado que le darán vuelta de calcetín a la formación profesional. El 20 de mayo, a más tardar, llega la escoba con los primeros 350 empleados.



POWER. Lamenta “Picho” Larach que, con esos leñazos a la luz, “están matando la gallinita de los huevos de oro” y que hay dos empresas a punto de cerrar, mientras varias microempresas ya días que pasaron a “mejor vida”. El mejor ejemplo, dice, es “Power Chicken”.



PUENTE. Mandan a preguntar si Leonel dará puente el próximo lunes y martes por el feriado del miércoles Primero de Mayo... ¡Ahhh!, y de paso, que les adelanten desde ya si habrá asueto toda la mentada Semana Morazánica, para empezar desde ya a planificar la parranda... ¡Bárbaros!...