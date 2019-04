MANO. El Indómito le manda a decir a los generadores –térmicos y renovables- que se pongan la mano en la conciencia –si es que tienen- y le bajen a esos contratos, porque resulta que el 70 por ciento del valor de las tarifas depende del precio de la generación. El que tenga oídos, que oiga.



EQUIPO. De todas maneras, dice, si no se concientizan por las buenas, Ebal ya tiene listo un equipo de abogados pare ver cómo puercas le dan vuelta de calcetín a esos contratos sin afectar la seguridad jurídica, porque los precios de aquí son “mucho mayores” que en los países vecinos... ¡Vaya, hombre!...



CARAVANAS. Otra vez electrocutado “Power Chicken”. El hombre se tuvo que volver a encadenar ayer, porque la EEH lo tiene reventado, y ahora tiene que mandar a la calle a más de 30 empleados de su finca. Ajá, y no era que iban a revisar ese contrato. Con razón, dice Roberto Contreras, la “people” mejor se va en caravanas.



LEY. Pues, hombre, Hilario, la ley de los soplones ya arribó al hemiciclo desde los aposentos de Palacio y todos los caminos indican que hay una presión perra desde la capital federal para que le den viento en el término de la distancia, así es que, la canillera está que arde.



RAMAS. La Fulton se apareció de “surprise” en el bunker de “Netanyahu” y luego no se anduvo por las ramas para decir en un tuit que llegó a hablar sobre la “necesidad de aprobar fuertes reformas electorales, la pronta acción en la Ley de Colaboración Eficaz, y la importancia” de extenderle el período a la “maxi”... ¡Vaya, jodido!...



RÍO. Los mismos de siempre ya andan viendo cómo pescan en río revuelto con las protestas de los gremios. Si ya dijeron que los artículos de la presunta barrida ya no van, lo lógico es que se sienten a platicar y busquen arreglar los desmadres en Salud y Educación que los mismos que andan en el relajo denuncian todos los días.



POBRE. El problema es que hay gente que no hace ni deja hacer, como el presidente del sindicato del Mario Mendoza y la señora del CMH, que no se sabe si hablan como políticos o como dirigentes gremiales, y que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Pobre país.



QUINTÍN. Quién estará detrás de esos relajos de todas las semanas en la Sultana del Sur. Tiene que haber algo más allá de la simple protesta. Todos los miércoles y sábados es desmadre y medio. A ver si el valiente Quintín saca la cara y desenmascara a las manos peludas.



CONTROL. Tantos muertos que hubo en Nicaragua en casi un año de protestas, gente exiliada, pérdida de empleos, destrucción de bienes, para que al final todo quede como si nada, porque resulta que Danielito y la Chayo ya volvieron a retomar el control del país.