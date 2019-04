FALLO. Brinco y medio el del Indómito, luego de conocer el fallo espurio de un tribunal de “justicia”, absolviendo a 22 “angelitos” de la 18. Un poquito más y le piden al Vaticano que los canonice. JOH manda a decir que ha instruido un equipo de alto nivel, en conjunto con el MP y el PJ para que investigue, en el término de la distancia, qué puercas pasó.



MISIÓN. En todo caso, pide el Indómito, que digan cómo puercas el Estado va a cumplir su misión de proteger al pueblo. Solo es de imaginarse qué no harían esos 22 “angelitos” libres. Pero, como aquí todo se politiza, ya aparecieron unos “analistas” defendiendo el fallo.



MARTE. Una buena noticia, si es que se cumple, es el anuncio de que el Congreso revisará esos contratos de energía renovable. Algunos hacen chiste de que el sol de las fotovoltaicas y el viento de las eólicas son importados de Marte. Como la medicina salió “pior” que la enfermedad.



ASALTO. Eso debería puyar el súper Marlon, si quiere arreglar ese desmadre de la ENEE, en vez de pensar en nuevos leñazos. La propia Elsia Paz reconoce que están vendiendo a 14 centavos el kilovatio y aquí nomás, en el vecindario, cuesta nueve y hasta siete centavos. Un asalto.



MISA. Por eso dicen que, después de la tempestad, viene la calma. Luego del anuncio de “Netanyahu” de suspender la discusión de la ley aquella y de su misa con las centrales obreras, todo mundo en paz. No habrá nuevo debate mientras no se socialice. Solo hay una que no haya cómo armar el bochinche.



ANCHO. Los “transformers” de Educación y de Salud participaron en la misa de Mauricio Oliva y los dirigentes sindicales. Allí estuvieron, en carne y hueso, el terror de los periquitos y Alba Consuelo. Uno y otra reafirmaron que no habrá barrida. Pero Rutilia, que es de la comisión aquella, apareció en otro lado diciendo que la empleomanía de Educación no da el ancho.



LISTO. Será para presionar, porque la bulla es que esta semana sale el fallo de su Rosita, pero el hombre de El Chimbo ha reaparecido en las últimas horas asegurando que ya tiene listo su movimiento y que ya solo le falta el nombre... PLS jura que le montará maceta al “oficialismo”... Ummmm...



ESPÍAS. Gran sensación en el “alma nutricia”, como le encanta decir a Oswaldo, por los agraciados caninos que ya participan en los operativos antidrogas. No tardan en aparecer los encapuchados, acusando de “espías” a los pobres animalitos, y tomándose el bulevar.



TUFO. Tanto escándalo por eso de los Valle de que la Fuerza Naval los apoyaba y eso es más viejo que el tufo. Desde tiempos de Rosuco hasta la fecha ha sido pleito por los altos cargos de la Naval o para que los mandaran a Colón o a Copán. O será que querían ir a turistear.