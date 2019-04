ORDEN. De cumpleaños ayer el Maduro hondureño, el mismito día que la reina de Inglaterra, que ayer se echó nada menos que 93 abriles y sigue en el poder desde los años 50. Por cierto que el “resignado” de El Hatillo felicitó a su exjefe por su cumple y le dijo que, si se anima a buscar la guayaba, está a la orden... Ummmm....



AS. Otro que anda en abierta campaña es el hombre de El Chimbo y la bulla es que ya encaramó a su barco a “Olguita”. Ajá, y no es que la “resignada” es el as bajo la manga de la camisa del Indómito, por si “papi” al final no se avienta.



ALIANZA. “Memo” Castillo, viceministro de Soptravi en los dorados tiempos del “Poder Ciudadano”, anduvo regando la bomba en Semana Santa que la alianza entre CF y el olanchano viene y nadie la detiene y que el as bajo la manga de la camisa del dúo es la candidatura de YR... Será... Ajá ¿y RV?...



LAGO. Enojado el señor de la televisión por las colas que se arman en el lago de Yojoa cuando la “people” se detiene a echarse su pescadito frito. El hombre mandó un video quejándose, y pidió que manden esos restaurantes a otro lado, donde no estorben el tráfico. Por eso, dijo, “se necesita que el país sea conducido por gente inteligente, gente a la que le cruja el cerebro”.



PULGAS. O sea que si SN llega a la guayaba, los vendedores de pescado frito del lago tendrían los días contados. A echar pulgas a otro lado, papa, porque Nasralla dice que no pueden estar allí atrasando el tráfico. El hombre venía de SPS para la capital y no lo dejaban pasar. ¡Qué barbaridad!...



CANNES. Otro que anda enojado es LZ, pero porque se fue a pasar Semana Santa con todo y familia a las playas de Cannes, Francia, y en esas redes le han volado candela. El hombre manda a decir en un tuit que todos los que lo critican son “corruptos” y “narcos”.



LIBRE. Ricardo Salgado, uno de los grandes ideólogos de Libre, manda a decir que Jorgito Cálix “tiene poca trayectoria” y que “no representa el planteamiento alternativo de Libre” porque tiene sus ojos en el capitalismo. Con razón el diputado de la gorra ya volvió a lanzar a Xiomara.



GOLF. En esos chambres circulan fotos de los campos de golf de un conocido hotel de Tela y se ven más pelados que la cola de un chancho, y en total abandono. Con razón no se volvió a hablar de la mentada Bahía de Tela. Y esto que construyeron hasta una pista aérea. ¿Qué habrá pasado con ese proyecto? ¿Y no era que iba “viento en popa”?



ORATES. Para que vean ustedes las locuras en otras latitudes, nada menos que 207 muertos en Sri Lanka, por explosiones en iglesias cristianas y en hoteles. Por lo menos los orates de aquí no pasan de sacar pancartas insultando al Cardenal... Pobre, pueblo, pobre...