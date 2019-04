LA GACETA. Las reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas aún no han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta porque el Congreso Nacional no la ha mandado a firma del Ejecutivo. Los trámites burocráticos como siempre en este país de alicia.



CONDONES. Mientras la Ministra de Salud se dedica a repartir preservativos, la Brigada Médica Cubana prepara sus maletas para decirle adiós a este país porque las autoridades de Salud no le han puesto el interés del caso para firmar un nuevo convenio de salud que vence el 30 de abril. ¡Congratulations!



TAMBORES DE GUERRA. Después de la paz de Semana Santa se anuncian tambores de guerra, los de bata blanca y los sindicalistas protestarán en contra de la posibilidad de que haya despidos masivos en Salud y Educación.



TRINACIONAL. Los alcaldes de Golfo de Fonseca todavía no se dan cuenta del plan trinacional que quieren aplicar los tres presidentes, el Indómito, Ortega y en El Salvador Le tocará Bukele. Desde ya Ebalcito le mandó a decir que ojalá no vaya a parar el desarrollo de la zona, porque así como están las cosas, nunca se sabe.



ORDEN. La burocracia cumplió al pie de la letra la orden de irse de “party”, las instituciones están solitarias, mientras los jefes andan moviendo en bote en Honduras y dicen que hasta en otros lados del mundo. Lo que es el poder…



RECREOVíAS. El Indómito y la primera dama mandaron las recreo vías de verano a los barrios, para que los cipotes puedan chapalear agua... aunque de repente se vienen unas tormentas que solo Dios sabe de dónde aparecen.



CLIMA. Justo cuando la mentada Cenaos anunció altas temperaturas en casi todo el país, le dio por ingresar al territorio a una tal “vaguada en superficie” y no solo llovió sino que se cayeron árboles y hasta granizo allá en Atlántida.



CAUCE. Lo bueno es que las aguas del Río Choluteca subieron gracias a las fuertes precipitaciones que cayeron los últimos días. Había preocupación porque el cauce se había convertido en una carretera debido a que estaba seco.



CARAVANAS. Eso sí, las lluvias no han detenido las caravanas, pero de veraneantes que están dejando solitaria la capital… mañana es la bandada de los empleados de la empresa privada…



AZUL. Los motagüenses andan que no caben con esa goleada de 5 carambolas que le metieron al pobre mounstro que no asusta a nadie, una Semana Santa “azul” tienen los directivos de las águilas. El lunar negro lo ponen siempre las barras con esos zafarranchos que no hacen más que correr a las familias de los estadios.



CONTROLES. En las carreteras andan ojo al cristo con los “boliches”, la meta es que no haya fatalidades durante el movimiento 3.5 millones de hondureños en estas vacaciones.