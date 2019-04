FESTEJO. Vestido con un traje bien colorido apareció el Indómito, quien aprovechando la víspera de las vacaciones de Semana Santa, agarró viaje para Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía para celebrar los 222 años de la llegada de los afrodescendientes a tierras hondureñas. Allá lo recibieron al ritmo de los tambores y la punta catracha…



VÍCTIMA. Aquí en “tegus” Ebal salió a desmentir la exfiscal de Guatemala Thelma Aldana, quien denunció que la retuvieron e intimidaron en el aeropuerto Toncontín. El hombre tras el trono dijo que la exfiscal se busca victimizar en medio de su campaña política y que no supo decir que se venía a reunir con los “Pac’s” de Nasralla.



CONDENA. Las vacaciones y no de Semana Santa, se le extenderá en la cárcel al exdirector del IHSS, ayer le cayó otra condena de 30 años más. Ósea que el hombre ya tiene acumulados más de 70 añitos para seguirlos pagando por sus picardías, su pandilla también recibió sentencia.



DIVISIÓN. El movimiento político anunciado por “Pepe” Lobo ya tiene preocupados a quienes quieren seguir disfrutando de las mieles del poder. “Un partido dividido no le sirve a nadie”, le manda a decir Mauricio Oliva desde el sur.



REFORMAS. En su gira por el sur, Oliva anunció que vienen “las reformas profundas más grandes de la historia” y aseguró que “se les terminará el discurso” a quienes hablan de fraudes en todos los procesos electorales.



DANDO Y DANDO. “Si proponen a Rixi Moncada les ponemos a David Matamoros”, dijeron en las esferas del poder al referirse a los próximos nominados para magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. El problema es que DM no quiere seguir para no volver pasar otra situación como la noche del 26 de noviembre que casi le pega el “patatús” por tanta presión.



FIESTA. La burocracia desde ayer tiene vía libre para ir disfrutar del sol, la arena y la playa. Mientras que el pobre pueblo pobre, espera que no haya otra sorpresita después del gustazo de Semana Santa con la tarifa de la energía y los trancazos al combustible.



IGLESIA. Ayer vieron a su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, llegando al país para estar al frente de las actividades religiosas que tendrá la iglesia católica durante la Semana Santa… No todo es parranda, muchos fieles se quedan para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.



FERIADÓN. Con el corre y corre de Semana Santa hasta las enfermedades se quedarán esperando. Los médicos que atienden en consulta externa del Hospital Escuela se fueron a descansar toda la semana, cuando otros años al menos atienden hasta el mediodía del Miércoles Santo.