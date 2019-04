FOTO. Al que le caiga el guante... Ebal manda a decir en un tuit que la FNAMP le sigue dando golpes a los pandilleros, con el apoyo de JOH, que “no es amigo de las maras y pandillas ni pacta con ellas. Denunciemos –pide- a los políticos amigos de las maras y a los que pactan con estas organizaciones criminales”... ¡Ahhh! Y, sepa Judas porqué, en su tuit puso una foto de SN.



THELMA. Se les ahumó el ayote a las ONG refundidoras que habían invitado a la Thelma. En los dominios de Julián juran que la líder suprema de los congelados de aquí no aguantó que le pusieran guaruras y otras hierbas y mejor se regresó en su avioncito privado a la capital cuscatleca.



QUINTO. El Indómito madrugó ayer a felicitar a Netanyahu, pero al de allá, no al de aquí, por la marimbeada que le pegó al general de allá, no al de aquí. Quién mira a Netanyahu, pero, ya va por su quinto mandato. ¿Cuántos aquí se lamben los

bigotes?...



STARTUP. El Juanca del Cohep, en primera línea con Ebal, para apoyar mil por mil el “Honduras Startup”. Sopló el hombrón. Pero la bulla es que JLM tiene meses de estarle pidiendo cita, a ver si hace lo mismo con el “Honduras Digital Challenge”, pero, neles pasteles, papa... No se oye...



DULCE. Los trillizos de la Política Limpia recibieron en sus aposentos a los enviados especiales del “Niño Gualaco”, con su informe de rendición de cuentas sobre la campaña. Luisito y Kilvito llegaron con el mamotreto. Los Kevin, los German y los Francos no hallaban dónde poner el dulce ante tan grata visita.



TIROS. Sepa Judas quién o quiénes serán los perversos que siguen enganchando gente para que se encarame en esas caravanas. En la capital chapina ayer los agarraron a tiros e hirieron a cuatro hondureños. Pobre, pueblo, pobre...



GRACIA. A la primera caravana le fue bien, porque era la primera, porque, como dice el dicho aquel, la primera es gracia, pero, la segunda es tontera. “Pior” con gente como la mentada “Lady Frijoles”. En México hay poblados que han colocado hasta barricadas para no dejarlos entrar.



MODO. A oídos de los burócratas y otras hierbas, los trillizos del tribunal de cuentos, mandan a decir que estarán ojo al Cristo en Semana Santa para tener a mecate corto a aquellos que se van a vivir la vida loca hasta con el perro y el gato de la casa en los carros del Estado. Por cierto que ya todo mundo anda en modo playero.



TRAIDOR. La correa de transmisión anda echando rayos porque le sacaron a Julian de la Embajada en Londres. Traidor, saltatapias, come cuando hay, robagallinas, es lo menos que le ha dicho a su exdelfín. Tanto que algunos políticos se mueren por apadrinar candidatos, para que después se les den vuelta, en lo parejo. ¿Verdad, Correa?...