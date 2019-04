APP. Para anoche se anunciaba la elección de los nuevos ilustres del elefante blanco de la Superintendencia de las APP y la bulla es que no había consenso entre espartanos y troyanos. Se hablaba de Leo Castellón, César Cáceres y el hijo de Víctor Sabillón.



MARCAS. Todos en sus marcas en Conapremm para el inicio de los operativos en Semana Santa. El propio Indómito, en carne y hueso, ha encabezado los actos. Eso sí: hay que recordarle a la “people” que por más operativos, retenes en carreteras y lo que sea, el primer responsable de su seguridad es uno mismo, cada familia.



PERLA. Optimismo en lo que queda del PL, luego de la misa de los “cascos azules” de Danlí con el chelito Micheletti, allá en la Perla del Ulúa. Por lo menos reviven las esperanzas de encontrar una luz al final del túnel después de tantas mentadas de madre entre espartanos y troyanos.



SELLOS. La gran jodida es que el lenguaje de los que tienen los sellos sigue siendo el mismo y ni remotamente asoman el deseo de trabajar por la unidad y de luchar por volver al poder. La bulla es que no les interesa, porque ya tienen cocinada una alianza con el señor de la televisión, así es que, el partido les sale sobrando.



ISRAEL. Para que ya dejen de fregar con eso de la reelección, de si se puede o no se puede, por qué mejor no cambian el sistema de gobierno y se inventan uno como el de Israel. Netanyahu acaba de ser reelecto para un quinto período y hasta ya le comió el mandado a David Ben-Gurión, el primer ministro que más tiempo había durado en el cargo.



ALEGRÍA. Delicado de salud Rafael Alegría tras sufrir un paro luego de una operación de la vesícula. Por lo menos hasta ayer no se había hecho sentir la solidaridad de sus compañeros refundidores. A ver si hoy asoman el cacho al Seguro y le piden al “gordo” Leitzelar que se ponga pilas atendiéndolo.



OÍDO. Una vez más queda comprobado que a la “people” de las caravanas por un oído les entran y por otro les salen las advertencias del peligro que corren en esa aventura. Por más anuncios, amenazas de Donald Trump, de la migra mexicana, en fin, allí van otra vez, con niños hasta en brazos.



POMPEO. Para que vean que Trump va en serio con el corte de chaleco de la ayuda a los trillizos del Triángulo Norte, Pompeo llegó ayer al Congreso a reafirmar el anuncio de su jefe, porque dice que por más billete que han mandado, “la crisis en la frontera sur demuestra que no ha dado resultado”... Será...



PPK. En el mamo el bueno de PPK allá en Perú. Para que vean que en otras latitudes no les tiembla la mano sin necesidad de macizos ni de cicis ni de nada. El pobre PPK ahora pasará la Semana Santa en el bote. Otro que cae por el llevado y traído caso de Odebrecht.