ABUSOS. Hoy arrancan en el hemiciclo las audiencias públicas para elegir a los nuevos becarios del elefante blanco llamado Superintendencia de Concesiones, los que presuntamente pasan “ojo al Cristo” con las alianzas público-privadas. Por lo menos los trillizos que se van, nunca dijeron ni pío ante los abusos de las concesionarias.



TUSA. Los “papis” y “mamis” de la Patria se pelan la tusa a partir de mañana y saludes les dejan, así es que, no se pueden quejar que, por lo menos, se acuerdan de la “people”. Qué vida para que fuera eterna, papa... Y después de Semana Santa empezará la campaña fuerte. En el PN para amarrar las primarias y en el Libre para levantar al delfín.



NIELSEN. Todos los caminos indican que con la salida de la Nielsen, el magnate endurecerá el flanco –como dicen los chafas- en contra de los inmigrantes, porque la bulla en los territorios del “Tío Sam” es que la renunció por “blandengue”. Será...



JEFE. Ahora Donald Trump le canta las golondrinas al jefe del Servicio Secreto por un sustito que tuvo en Florida. Aquí hay un expresidente que armó un gran relajo por una piedrita que le lanzaron una vez en el anillo periférico. Do you remember?



RIFI. Los refundidores andan brincando en una pata de la felicidad por el rifi rafe que se tiene Bukelito, no con JOH, sino, con Honduras. Por lo visto ya se les olvidó la guerra del 69 y todos los conflictos que ha tenido el país con los “hermanos” del otro lado. Pero, con tal de fregar a JOH, les pela el eje.



LEÑA. Ajá, pero si el niño es llorón, ¿para qué pellizcarlo y echarle más leña al fuego? No sería mejor dejarlo que diga lo que quiera decir en sus tuits y allí, cuando empiece a gobernar y vea que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, le caerá el veinte. Y, por el momento, dejar que sus amigos zelayistas de aquí sean felices. Tienen derecho.



BAILEY. Por lo otro que andan felices los refundidores es por la presunta resurrección de las antorchas, aunque la mayoría solo lo hace del diente al labio para figurar en la lucha contra la corrupción, porque tienen unos claveles más grandes que los tornillos de puentes Bailey.



PÍO. Pero más felices andan por una cuestión que publicó Wikipedia sobre las definiciones de narcoestado y sacan a bailar a la pobre Honduras. A ver si la cancillería dice aunque sea pío, porque no es posible que le ganemos a países como Venezuela, Colombia y México.



VAMOS. Los trillizos de la Política Limpia le entregaron ayer el finiquito al Partido Vamos por la rendición de cuentas en el manejo de los fondos de la campaña electoral. Cruz Asensio encabezó los actos de entrega del certificado de transparencia junto a la dirigencia de esa institución política.