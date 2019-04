BONO. “Robertico” no descarta mandar al carajo el contratito de la EHH. Con tal y no se lo vayan a dar a... porque la medicina saldría “pior” que la enfermedad. El hombre jura que más de un millón 200 mil hondureños serán beneficiados con el bono y no pagarán el leñazo.



PARO. Otro paro en el transporte por la bendita extorsión. Mandan a decir que pagan tres mil semanales por unidad y, para terminarlos de rematar, les están pidiendo 200 mil para el “bono del pescado”... ¡Ahhh! Y que le pagan como a tres grupos.



DEBUT. A “Netanyahu” le fue bien en su debut de ayer en la capital industrial. El hombre tuvo “misa” de cuerpo presente con toda la dirigencia y alcaldes azulejos de Cortés y, de chascada, “Cali” y su equipo lo recibieron en sus aposentos de la “muni” “jampedrana” y le dieron un reconocimiento. Qué tal. Muy bien, gracias.



PELUCHES. Por cierto que Mauricio Oliva arribó a la capital industrial en compañía de sus peluches, el de los chocoyos, el Tommy y el patepluma jefe de bancada. Otros que no paran son el “resignado” de El Hatillo y el chino Castillo, el primito del alma. Solo “papi a la orden” todavía no se avienta.



OLANCHO. Mientras otros andan en abierta campaña, las bases de Reinaldo mandan a decir que el hombre solo se apeó del avión a su regreso de la capital federal y pintó llantas para Olancho a promover los destinos turísticos del vasto departamento. Y, friendo y comiendo, ya ayer estuvo en las cuevas de Talgua.



FANS. Quién como Bukelito, que tiene sus buenos fans en estas honduras, y le aplauden todas las barrabasadas que dice o escribe. Ajá, y si las cosas siguen como van y un día hay otro macaneo entre los dos países, de qué lado se irán a poner estos que hoy lo aplauden solo por fregar a JOH.



UNIÓN. La pregunta del millón es: ¿Qué va a pasar con el Triángulo Norte cuando asuma el “rey de las redes sociales” salvadoreño, el próximo 1 de junio? ¿Y la Unión Aduanera? Tanto que ha costado medio echar a andar eso para que ahora lo vengan a botar. Lo mismito que pasó con el Mercomun en 1969 por la dichosa “Guerra de las Cien Horas”.



CACHO. Seguro que ni JOH ni Danielito van a asomar el cacho, en el remoto caso que los inviten, a su toma de posesión. Y, a lo mejor, el cómico tampoco vaya en solidaridad con su socio de la Unión Aduanera y otras hierbas. Pero los zelayistas y los “analistas” de aquí andan felices con Bukelito.



LUNA. La gran jodida para el turquito será cuando se le empiece a acabar la luna de miel con sus electores y le comiencen a exigir resultados, no casaca. El combate a las pandillas y el desempleo que, al igual que aquí, tienen de rodillas a los salvadoreños. Por cierto que allá hay 70 mil mareros alzados en armas.