CCIC. Primera salida hoy de Mauricio Oliva, no como candidato, sino como power del hemiciclo. “Netanyahu” viene llegando de la capital federal y hoy va soplando para SPS a reunirse con los Faraj y los Barqueros, el dúo dinámico de la poderosa CCIC. A ver si llega la crema y la nata de los empresarios “jampedranos”.



CHURRO. Tanto que Normita estuvo esperando el mentado listado y al final salió churro. Primero se lo habían prometido para febrero, luego le dijeron que del Día de San Valentín no pasaba, después que salía en marzo, antes del equinoccio de primavera, hasta que llegó el “Día D”, pero salió cachinflín.



MAMO. Algunos ilustres ya se lamían los bigotes y se frotaban las manos elucubrando nombres de los expresidentes, ministros, diputados y empresarios de altos quilates que aparecerían en la mentada “Ley Magnitsky”. Pero no. Al final salió “ley churro” y solo sacaron a unos personajes que ya días están en el mamo.



SAPO. Poco faltó para que incluyeran en la lista al “Porky”, al “Chele Macarrón” y a “Luz Baja”. Vivida y media la que le dieron a Normita. Bueno, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo. Que le cumplieron con la entrega de la lista, le cumplieron... Será...



ABUELO. Feliz el “resignado” de El Hatillo por el reciente casorio de su segunda hija. Lo bueno es que no tarda en ser abuelo. Por cierto que no ha vuelto a salir de gira. Le habrán jalado el aire de allá donde dijimos.



POPA. Pues, hombre, Hilario, parece que el mentado diálogo en lo que queda del PL va viento en popa. El Segura de la bancada manda a decir que los “cascos azules” de Danlí serán recibidos el otro martes por el chelito Micheletti, allá en sus aposentos de la Perla del Ulúa. A ver, dijo el cieguito.



ORÁCULO. También andan entusiasmados porque parece que ya hablaron con el oráculo de la carretera al batallón y ahora hasta sueñan con un encuentro cercano del tercer tipo entre los dos exaleros. Ahora, que se sienten con LZ –por lo menos CF- quién sabe. Para que después salga a contar todo lo que hablaron y no hablaron y hasta cómo se sentaron.



MEUS. El rector manda a decir que esas elecciones en la Facultad de Derecho no sirven y que mejor esperen a que el mentado reglamento salga publicado en La Gaceta. Será porque perdieron los meus. De nada sirvió que los presuntos estudiantes se fueron hasta a los sopapos. Y qué tal cuando se vayan a las elecciones de verdad. Se van a matar.



SANAA. Caramba, compa, como dice aquel, la sequía está que arde en los cuatro puntos cardinales. El SANAA ya solo echará el agua una vez al mes en algunos lugares y varios ríos ya desaparecieron. Sigamos zampándole fuego a los bosques. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?...