QUE DIVERTIDO. El mentado IHTT no puede poner en juicio ni a los tales buses “ejecutivos” y “rapiditos”, no digamos a los “brujos”, y ahora sale con el cuento que va a poner en su sitio a los taxis VIP... Ja...je...ji...jo...ju... Eso se llama no tener qué hacer. No hallan qué inventar.



LÁPIDA. Solo el Congreso, manda a decir el Indómito, puede darle cristiana sepultura a Banadesa y ponerle la lápida. Por cierto, en el hemiciclo ya tienen lista la leyenda que esculpirán en su cripta: “El que por su gusto muere que lo entierren parado”. QEPD. Pobre, pueblo, pobre...



AMNISTÍAS. En el hemiciclo le dieron viento a otra ampliación de las amnistías a favor de la “people” asfixiada por intereses, recargos y multas que cobran las alcaldías, el SAR, las aduanas, SANAA, IHSS, en fin... Qué bueno, porque la pobre gente ya no aguanta. Para que vean cómo se proyecta Mauricio Oliva. Y esto que todavía no es candidato.



TERROR. Ese traslado de los meros “toros” de las pandillas fue como en las películas de Hollywood. En helicópteros, con grilletes, chachas y en medio de un gran contingente de la PMOP, directo, sin escalas, hasta el mentado Pozo. Y, el historial de los doce “angelitos”, para una película de terror.



JEFES. El propio JOH, en carne y hueso, confirmó que en el operativo se fueron en la chalana los “jefes de jefes”, incluido el famoso “Porky”, a quien ya le aseguraron sus bienes. Solo firmas de la MS-13, de la 18 y de una peligrosa banda que operó durante años en Olancho.



PACTOS. Preocupado Ebal por las denuncias que han salido a bailar en El Salvador en contra de Bukele, relacionadas a que ha hecho pactos con las pandillas, lo cual es viejo. De ser cierto, lamenta Ebal, habría que preguntarse si les dará el mismo trato que les dio cuando fue alcalde de San Salvador.



COALIANZA. La de nunca acabar con ese desmadre de lo que queda de Coalianza. Ahora resulta que una comisionada ha revelado que solo dejarán a ocho empleados por cada comisionado, “según nuestro corazoncito” y no, según su capacidad. El resto, “es pa... fuera que va”... Mejor cierren esa babosada, hombre.



DEUDA. Reaparece Salvador Zúniga en las marchas indígenas, pero con nuevo discurso. Ahora viene a defender los bosques y a pedir la condonación de la deuda de Banadesa a los pequeños productores, lo cual está bueno, porque, si los grandotes se autocondonan millones y millones, porqué a ellos no les van a perdonar 15 mil yuquitas.