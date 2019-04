EEH. Reinaldo no se ha andado por las ramas para pedir que le den volantín al contrato de la EEH y la manden al carajo. Es injusto, manda a decir el “Niño Gualaco”, que los colombianos hayan salido cachinflín y que el pobre, pueblo, pobre siga pagando los platos rotos.



PROMEDIOS. Por cierto que la “people” de la EEH admite “paladinamente” que ha estado promediando tarifas –vale decir, inventando recibos- y que las seguirá promediando por el resto del año. Brinque quien brinque y se pique quien se pique. Pedro Barquero exige revertir el leñazo.



PÉRDIDAS. Ajá, y si la EEH tampoco ha cumplido con la reducción de las pérdidas, entonces, ¿en qué ha cumplido?... Sean serios... Por cierto que la pobre “people” también ha tenido que pagar los patos por el pleito que se tienen los socios colombianos y catrachos... Pobre, pueblo, pobre...



COLA. El hombre de El Chimbo jura que las bases azulejas están haciendo hasta cola para unirse a su nuevo movimiento y que va por las internas. No tarda en mandar a tirar sus stickers, gorras y hasta afiches. “Pepe viene y nadie lo detiene”... Ajá ¿y va por la reelección? Ummmm...



HOTEL. Cuentan las malas lenguas que un empresario de origen tico ya no aguanta a los Torquemadas del gonfalón rojo-blanco-rojo, porque resulta que han convertido su hotel en su guarida. El temor del hombre es porque él no tiene vela en ese desmadre del PL, pero, se podría ir en la balacera.



POPA. Matusalem y Tutankamon mandan a decir que el diálogo y los acercamientos con CF y con RM van por “buen camino”, por no decir, “viento en popa”... Ya hablaron por celular con el chelito Micheletti y les dijo que el día menos pensado los recibe, podría ser despuesito de Semana Santa o antes de navidad, o antes del Día de San Valentín del otro año. Qué bueno.



MANDAN. Pero, lo mejor de todo es que Pinedita dice que el CCEPL está de acuerdo con el diálogo y que no sé qué, que aquí que allá, siempre y cuando los dos que dijimos y los “cascos azules” de Danlí entiendan que quienes mandan son ellos y que entiendan que no quieren volver a saber de maridajes con los cachos.



BASES. Las consignas en el Partido Liberal: Fuera los corruptos, fuera los del maridaje, fuera los desmadrados que quieren dejar en la calle a la nana que los parió, fuera los beduinos, fuera las momias, en fin... Ajá, y acaso las internas no son para que sean las bases –y no el CCEPL- las que decidan quiénes son los buenos y quiénes los malos.



AMLO. Feliz Donald Trump con AMLO por las redadas de inmigrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. A ver qué dicen los “analistas” y “expertos en derecho internacional” de aquí. A ver si dicen que AMLO le está haciendo los mandados al magnate.