MUROS. Cómo hacer entender a Donald Trump que por más muros que construya en la frontera, por más arengas en contra de la inmigración ilegal, la única manera de parar el fenómeno es generándole oportunidades a la “people” en sus lugares de origen. La globalización vino a globalizar el éxodo humano y en todas partes se da por las mismas razones.



LOMO. Ebal manda a decir que esa decisión del imperio sobre el corte chaleco a la ayuda es injusta. Como Honduras le ha estado metiendo el lomo a los “gringos” casi en todo, incluidas las extradiciones y la misma migración.



ESTAFA. Esos que piden asilo en USA son unos “estafadores”, manda a decir Donald Trump. Allí aparecen “lloriqueando” para que los dejen entrar, pero son una “gran estafa”, asegura el magnate. El power de la Casa Blanca jura que mienten cuando dicen que están preocupados por sus vidas.



CERROS. La pobre capital sigue hasta la pata de humo. Los cerros pelados ya ni se miran y a puras cachas medio se ven los edificios. Lo más lamentable es que la misma autoridad jura y perjura que los incendios son provocados y, hasta el sol de hoy, no le han echado el guante a ni un pirómano... Pobre, pueblo, pobre...



PATAS. Lo “pior” es que el gorgojo aquel ya está otra vez de regreso haciendo de las suyas y en el ICF no la volvieron a oler. Ajá ¿y el gorgojo de dos patas, el que arrasa con los bosques y no respeta planes de manejo ni nada? Otros se inventan que los pinos están infestados de gorgojo y les meten la motosierra.



MAIRENA. Ha muerto, a sus 85 años, el periodista Napoleón Mairena Tercero, un ícono del periodismo hondureño y uno de los últimos baluartes, devorador nato de libros, editorialista, analista, director, en fin... Mairena Tercero siempre resintió que los comunicadores de ahora ya no leen. Su familia recibe las muestras de pesar del gremio y de sus amigos. QEPD.



COLAPSO. Ha habido tantos, pero tantos accidentes de tránsito, que el director de Viabilidad y Trasporte ha disparado las alarmas y manda a decir que tantos heridos en los hospitales, van a colapsar el sistema de salud. El hombre cree que el asunto debería ser tratado como un tema de salud pública... Será...



LUZ. Que alguien me explique, pide Mario Canahuati, cómo puercas quieren aumentar la inversión en la maquila y otras hierbas con ese nuevo leñazo a la luz. Y esto que el hombre amenaza con volverse a lanzar por la estrella solitaria.



THELMA. Los trillizos chapines batearon ayer la inscripción de la Thelma como candidata a la presidencia de la “res-pública”, pero todavía tiene la esperanza de que la salita de allá, le dé luz verde. La jodida es que solo llegaría a La Aurora a entregarse, porque la orden de captura sigue vigente.