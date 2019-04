GOTA. Corte chaleco a la ayuda del mentado “Triángulo Norte”, ordena Donald Trump, porque dice que “no hacen nada” para detener las tales caravanas. La gota que ha rebalsado el vaso, ha sido la especulación que dejó ir una doñita del gobierno de AMLO, asegurando que en Honduras se está armando la “madre de todas las caravanas”.



GRINGOS. Quién entiende a los “gringos”. Cuando repican, doblan. El gobierno de JOH sacó un comunicado en el que califica de contradictorias esas políticas y le pide a sus colegas del Triángulo que se reúnan, para evaluar las acciones a seguir, “velando por la soberanía y dignidad de cada nación”.



CINCO. Pero desde Palacio mandan a decir que quienes deben afligirse son los aesejotas, los macizos y los fosderos, que son los que reciben billete de allá, porque, lo que es al gobierno, mijo, hace tiempos que no le dan un cinco. Por lo menos eso es lo que ha asegurado la Rocío.



PLANTÓN. Caramba, compa, como dice aquel, se va a terminar la administración JOH y el señor de la televisión va a seguir pidiendo un “gobierno de transición”. En el pírrico plantón del viernes lo volvió a hacer y, de paso, pregunto´: ¿“Dónde está Mel Zelaya”? ¿”Está aquí Mel Zelaya”? Ummm...



CANDIDATO. “Netanyahu”, el “resignado” de El Hatillo, el chino Castillo y ahora también el hombre de El Chimbo, insisten en que en la estrella solitaria habrá elecciones primarias para escoger al candidato. ¿Y el “Niño Gualaco”?...



GIRA. El joven aprendiz de Libre anduvo de gira el fin de semana por los territorios pateplumas, pero, parece que no termina de cuajar. Lo “pior” es que el primogénito del olanchano, lejos de ayudarle a cuajar, más bien lo opaca a la hora de discursear. Allí solo que también le manden a Xiomara y a la Pichu de refuerzos.



PIE. Los hondureños arrancan hoy el mes de abril con pie izquierdo. Leñazo del 10 por ciento a las tarifas eléctricas a partir de hoy y, de chascada, otro aumento a los combustibles. Patada y mordida. Lo “pior”, como dice la amiga, es que, por más aumentos, la bendita ENEE sigue hasta la coronilla de deudas. ¿Y el súper Marlon?... Ummmmm...



TELA. Sepa Judas cómo puercas es que aquí no hay pisto y las playas de Tela estaban a reventar el fin de semana y en los hoteles de Roatán y otras hierbas ya no hay cupo. Aparte de eso, esos moles pasan hasta la pata de “people”. ¿Entonces?...



CHANCHOS. Pues, hombre, Hilario, la mentada Lady Frijoles sigue dando de qué hablar. Ahora es que casi se echa al pico a su propia tía, allá en Dallas. Así le paga el favor por haberle dado posada. Como es bien “agradecida”. Así como le “agradeció” a los mexicanos por los frijoles molidos y tortilla que le daban, “como si fuéramos chanchos”.