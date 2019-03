LAST. Por eso dicen que a todo pavo le llega su Navidad. Los trillizos del TSE tienen los días contados y ya empezaron a recoger sus calaches, porque el 14 de mayo será su “last day”. Llegan por Libre la Rixi y el Eduardo Enrique, junto a otros dos azulejos y colorados.



MADRE. Ahora es la ministra de Gobernación mexicana la que ha salido alentando más caravanas en estas latitudes. La flamante funcionaria de AMLO jura y perjura que aquí, en Honduras, se está armando la “madre de todas las caravanas”. Hasta de cifras habló la doñita. Asegura que son más de 20 mil. Cómo puercas habrá hecho para contarlos.



MARCELO. Vale que esta vez en Cancillería no se quedaron abriendo la boca y corrieron a reclamarle a Marcelo, el canciller de AMLO. La Agüero le manda a decir que sean serios, que esos anuncios para lo único que sirven es para “estimular” a los Bartolos de estas latitudes.



AMLO. Mejor no me ayudes, compadre, le debería mandar a decir Honduras a AMLO y a Marcelo, el esposo de la catracha. Lo “pior” es que acaba de haber una reunión en Miami y otra en Tegucigalpa, para frenar y desestimular esas caravanas, y con lo que sale esta doñita.



FULTON. Como la embajada imperial se ha convertido en el “Muro de los Lamentos” –sobre todo para los ilustres de la izquierda perfumada- la derecha gobernante debería de ir a llorar donde la Fulton y denunciar a ciertos candidatos a la guayaba que solo pasan “estimulando” a la “people” para que se enliste en esas caravanas, porque, “sea como sea, van a pasar”.



SOL. El Indómito les manda a decir que, por favorcito, no le vayan a dejar por fuera la Ruta del Sol en estas vacaciones de verano. Por cierto que esa carretera quedó cachimbona. Pero, como nunca se queda bien, aquellos que dijimos ahora se quejan porque no le hicieron cuatro carriles.



PÍO. Ajá, y los partidos bisagras, cómo irán a quedar en la nueva Ley Electoral. Los ilustres de la SC hasta ahora no han dicho ni pío sobre eso. A cuenta de qué la “people” debe seguir manteniendo partidos que nunca crecieron y que se venden al gobierno de turno al mejor postor.



911. Caramba, compa, como dice aquel, en ese video del 911 cómo se ve que ese camión venía despupusado en la zona de El Carrizal, hasta que se da vuelta, y mata a un niño y deja varios heridos. Allí no hubo más muertos que en Guatemala solo por la gracia de Dios. ¿Y Tránsito? Qué esperanzas.



PARTO. El Parlamento británico le ha dado ayer la tercera bateada a la Teresa. La señora hasta puso a disposición su cargo, a ver si así se compadecían de ella y le daban los votos, pero, neles pasteles. Parece que ese Brexit es otro parto de las redes sociales y ahora no hallan qué puercas hacer con la criatura.