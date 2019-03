CCI. Solórzano y Peñalba mandan a decir que la iglesia CCI no tiene vela en ese rollo de que los pastores se metan a la politiqueada, mucho menos para que formen partidos políticos, con bandera cristiana. O sea que solo el hombre de la viña anda en esa onda y ha engatuzado a los pastores de otras iglesias.



PAPI. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que “Papi a la orden” le dijo a su nuevo “boyfriend” que no piensa echarse el trompo a la uña con la candidatura y que bien está como para meterse a camisa de once varas. Además, que no se piensa sacrificar por otros... Será...



AMLO. Donald Trump le volvió a sacar el machete ayer a los trillizos del Triángulo Norte y esta vez también se llevó en la chalana a AMLO. “Han tomado nuestro dinero durante años y no han hecho nada”, para frenar la migración ilegal, se quejó el magnate en uno de sus acostumbrados tuits.



CHIAPAS. Por cierto que ya ni en México quieren saber de caravanas. En Chiapas han tirado línea para que no dejen entrar ese último convoy a los pueblos y la gente ya ni por cerca les da ni agua, mucho menos frijolitos con tortilla por los que tanto se quejó la “lady frijoles”. Es que la gente se cansa. Y Alden ha confirmado que muchos hondureños han sido secuestrados.



LINCHAR. La “people” de la otra sociedad civil le hizo una encerrona ayer al brasileño de la “maxi” en un hotel capitalino y parecía que hasta lo iban a linchar. Por lo visto quieren que el hombre agarre del gañote a los presuntos corruptos y los vaya a meter personalmente al mentado “Pozo”... ¡Ahhh! y lo grabaron.



OEA. El brasileño les tuvo que aclarar que la misión de la OEA está aquí para acompañar a las instituciones catrachas que se dedican a combatir a los uñudos y uñudas, pero que el trabajo lo deben hacer aquí. “No me conocen aquí para saber qué voy a hacer o qué no voy a hacer”, les dijo, y les pidió que no lo amenacen.



UFECIC. Solo en el caso Gualcarque los macizos se han dejado ir con todo por el caso de Bertha. Los acusados juran y perjuran que han politizado el caso por razones ideológicas. Pero el brasileño asegura que todo el trabajo lo hace la Ufecic.



ONDA. El hombre de El Chimbo anda con la onda de crear un movimiento interno en la estrella solitaria, para luchar contra el oficialismo, manda a decir. Lo anterior significa que “Pepe” Lobo participará en las internas, pero no aclara si él será el candidato, o si pondrá a otro.



JUANA. Ha muerto Juana Pavón, la poeta rebelde. Irreverente hasta la muerte. ¡Que se joda el cáncer!, mandó a decir cuando ya estaba hospitalizada. En los años 80 no se perdía las reuniones del movimiento popular y no dejaba títere con cabeza con sus poesías. QEPD.