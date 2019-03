COMISIÓN. Ajá, y esa comisión de interlocución, de acercamiento, de diálogo y de lo que más sea que integraron allá en Danlí, solo pensará hablar con el oráculo de la carretera al batallón y con el chelito progreseño. También debería tener “misas” con los candidatos. A ver qué piensan los Raúles, los Daríos, las Gabys y los Juan Carlos de todo el desmadre liberal.



BOLTON. Feliz el bigotudo, pero no el olanchano, sino, el “gringo” Bolton, por el encuentro que tuvo con el Indómito. El asesor especialísimo de Donald Trump manda a decir que sostuvieron una “productiva reunión”. ¿Estáis oyendo?...



URGE. A propósito de bigotudos, no el gringo, sino, el olanchano, el hombre no para cada fin de semana y por eso es que a los Rasel, a los Nelson y a otras hierbas nadie les saca de la cabeza que se volverá a lanzar. Algunos hasta ya desempolvaron y tienen lista la canción aquella de “urge, Mel”.



OEA. Mauricio Oliva tuvo “misa” ayer en sus aposentos con los enviados especialísimos del uruguayo de la OEA para el rollo de las reformas electorales. “Netanyahu” les dio la bienvenida hasta por Twitter y les reafirmó que el Congreso no aprobará ninguna reforma electoral sin antes escuchar a todos los partidos y sectores... Vaya.



PASAR. “Contentísimos” los mexicanos con esa nueva caravana que recorre su territorio. Mandan a decir que la primera fue gracia, pero, ya la segunda, la tercera y la cuarta... El problema es que aquí hay políticos que les dan cuerda y les dicen que se vayan, que no se preocupen, porque, sea como sea, van a pasar.



MIKIS. Hasta que al fin arribó a Talanga una comitiva del tribunal de “cuentos”. Como el alcalde es intocable. Por más que la “people” de allá y hasta la vicealcaldesa, que es cachureca, han estado pidiendo a gritos una investigación, no se oye, padre... A otros alcaldes no les han andado con mikis.



BULEVAR. Hasta anoche seguía cerrado el bulevar Morazán por la situación de David Romero, quien continúa a la espera de que la Corte resuelva la medida cautelar de la CIDH, mientras la exfiscal Sonia Inés Gálvez y el gobierno dieron a conocer sus versiones en comunicados oficiales.



AMLO. Ahora es que AMLO no sabe quién puercas filtró a los medios la carta que le mandó al rey de España, reclamándole por todo el oro que se llevaron sus paisanos, y pidiéndole que lo devuelvan. Ya está como el Maduro venezolano. Y esto que apenas empieza. A ver cuánto tiempo más siguen sacando pecho por él aquellos que dijimos.



ALEMÁN. De luto la ministra de Finanzas por la muerte de su esposo, el periodista Luis Martín Alemán. La funcionaria recibe las muestras de pesar por parte del Gabinete de la Vida Mejor, de sus amigos y de sus colegas psicólogos. QEPD.