BRUJOS. En el transporte sigue el maíz a peso. El desmadre de ayer en el aeropuerto no lo armaron los brujos de Pastor Canales, sino, otros nuevos que han aparecido por allí. O sea, no han podido arreglar el desorden con los primeros, y ya salieron otros. ¿Y el IHTT?... Qué esperanzas.



DELFÍN. En esos chambres juran que el delfín del olanchano no ha cuajado y que por eso ahora le mandó de refuerzo a su primogénito Héctor Zelaya, quien apareció allá en Valle, a la diestra de JC. El muchacho ha sido nombrado subcoordinador del “28 de Junio”, el movimiento oficialista en Libre.



DANLÍ. En la misa de los liberales de Danlí nombraron una comisión para que vaya a hablar con CF y con RM, a ver si están dispuestos a echarse el trompo a la uña con la unidad de lo que queda del PL. Ajá, y a los dos ilustres, quién los va a reconciliar. Lo primero es lo primero.



PERSONAL. La otra cosa es que quién sabe que CF esté dispuesto a sentarse con el presidente del CCEPL y sus peluches después de esos “confites” y “saludes” que le manda a cada rato. El problema es que LZ ha tomado personal las diferencias, que son normales, y hasta se ha salido del ámbito político.



FIEL. La misquita jura que LZ está utilizando el Central Ejecutivo para hacer campaña y, aunque tiene todo el derecho a lanzarse, en “inmoral y antiético” que utilice el partido para sus aspiraciones personales. Eso es “absolutamente inaceptable”, dijo, porque la autoridad debe actuar como el “fiel de la balanza”.



POBRES. Entre tanto, JLM, que también es miembro del CCEPL, lamenta que el Central Ejecutivo ya no existe y que lo que queda de él es utilizado por LZ como plataforma para el lanzamiento de su candidatura. Pobres liberales. En lo que vinieron a quedar. ¿Por culpa de quién?...



VOTOS. Mauricio Oliva manda a decir que “se acabaron las elecciones estilo Honduras” y que está muy equivocado el que crea que ganará los comicios manipulando el censo. El number one del Congreso asegura que hay 800 mil nuevos electores y que las elecciones las ganará el que se sepa ganar esos votos... Será...



FMI. Viene la “people” del FMI a contarle las costillas al súper Marlon con el culebrón de la ENEE, a ver si es cierto que, así como ronca, duerme. A propósito, a ver cuándo mandan un embajador a tiempo completo a la capital federal. Con tantos líos migratorios, caravanas, TPS, en fin, y manejan la embajada a control remoto.



SOL. Al Maduro venezolano ya solo le falta ver piojos en bicicleta, pero no del hambre. Ahora jura que Guaidó ha contratado mareros del Triángulo Norte para echárselo al pico. El día menos pensado dirá que el sol se estrellará contra Venezuela, por manipulación del imperio, y sus fans se lo creerán.