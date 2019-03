CLARITO. Para que ya dejen de inventar, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, JOH habló ante la dirigencia de su partido y dejó bien clarito que ni él ni la “first lady” serán candidatos, así es que ya están sabidos.



ESCUCHE. “Ni el Presidente de la República ni la Primera Dama seremos candidatos. Lo digo de nuevo para que se escuche claramente: ni su servidor ni mi esposa seremos candidatos a la Presidencia”, reafirmó el hombre... Vaya... Sigan hablando.



PODER. Retumbó el Primer Encuentro de los Presidentes de los Comités Locales y Departamentales del PN. Para que vean el poder de convocatoria de Reinaldo. Allí estuvieron desde el Indómito, “Netanyahu”, “Papi”, el “resignado” de El Hatillo, la locomotora, hasta Montalbán y Kilvito.



DANLÍ. Donde no retumbó tanto fue en la “misa” de los liberales, allá en Danlí, pero, por lo menos, están haciendo la fuerza y llamaron a los pleitistas del CCEPL a trabajar por la unidad. En el encuentro reaparecieron varias momias, incluido Andy Matuti, Mamilio, Lionel Sevilla, Ortez Turcios, el pelón Zanabria, en fin...



PASO. El Indómito estuvo ayer en la capital federal con toda la crema y la nata de la comunidad judía y de republicanos y demócratas, y anunció la apertura inmediata de una oficina comercial en Jerusalén, lo que es interpretado como el primer gran paso para el traslado oficial de la Embajada de Honduras a la ciudad santa, tal y como ya lo hicieron USA y Guatemala.



ISRAEL. Lo bueno es que, ipso facto, Israel también ha anunciado la apertura de una oficina de cooperación en Tegucigalpa, lo que también es interpretado como el primer paso para reabrir su embajada en la capital catracha. Todo mundo feliz, menos los izquierdistas de cafetín, que nunca han topado a Israel, incluido Chávez.



MACHETE. En su discurso en el PN, JOH también le voló maceta a la “maldita burocracia”, que no hace ni deja hacer, y que a veces solo sirve para jorobar a la “people” que quiere trabajar. El hombre llamó a “sacar el machete”, y cortar todo lo que no sirve, en alusión de esa tramitología.



AMDC. La gran jodida es que todos los presidentes dicen lo mismo, luego se van, y el que viene vuelve a quejarse de la “maldita burocracia”. Lo “pior” es que ahora hasta las alcaldías se han sumado al coro. Los pobres comerciantes y microempresarios viven todo un calvario en la AMDC para sacar una pinche solvencia municipal, no digamos un permiso de operación.



BRUMA. La pobre capital amaneció ayer más llena de bruma que nunca. Incendios forestales por todos lados. Ni los primates eran tan salvajes como nosotros. Al suave estamos convirtiendo a Honduras en un desierto y nadie hace nada...Pobre, pueblo, pobre...