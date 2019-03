RADIO. Le tronó en el Comité Central el homenaje que el “Niño Gualaco” le ofreció a la Vieja Guardia de la estrella solitaria. Hubo discursos, hurras, vivas, aplausos, en fin... En nombre de los viejitos azulejos habló el gran “Radio Viejo”, el Toño Flores de Choluteca. ¿Y no era que andaba de resentido?



HOMENAJE. El CCPN también le hizo un homenaje ayer a la “locomotora” y allí estuvieron el ex Ricardo Maduro, Mauricio Oliva, “papi a la orden”, Reinaldo, el “resignado” de El Hatillo, el chino Castillo y “Cali”. Anda volando Oswaldo. ¿Y Pepe?...



PRIMER. Reinaldo también ha inaugurado anoche el Primer Congreso de Presidentes Municipales y Departamentales del Partido Nacional “Oswaldo Ramos Soto”. Para que vean que, mientras los ilustres de la oposición solo pasan agarrados de las greñas, los cachurecos están a piquito que querés.



CARNÉ. La “ideota” del carné sigue dando de qué hablar y generando roncha en el gonfalón rojo-blanco-rojo. No hallan qué inventar. De lo que urge el partido en este momento es de la unidad, al margen de las diferencias entre unos y otros, y de la creación de un proyecto político dirigido a volver al poder.



DANLÍ. A ver si alguno del Central Ejecutivo, que no sean JLM ni la miskita, asoma el cacho hoy en Danlí en el “gran encuentro del liberalismo” que ha convocado el jefe supremo de la bancada. Pobre Partido Liberal. El ejemplo de división lo dan las mismas autoridades, como en tiempos del Brujo de La Paz, cuando impuso a OMA desde el CCEPL, contra viento y marea.



SAPO. Otro sapo al agua en Libre. El turno le toca ahora a Benedicto Santos, el exapoderado legal refundidor ante los trillizos del TSE. El hombre amenaza con lanzarse y ya giró finas invitaciones a sus bases y amigos... Congratulations...



ICF. Lo único que faltaba, que en medio de tantos incendios forestales, reaparezca el mentado gorgojo descortezador a terminar de pasearse en la olla de leche. Ajá ¿y el ICF? Si supone que allí tienen expertos forestales que debieron sonar las alarmas. O pasarán en la capital, de saco y corbata, en escritorios.



CACHIROS. Más aseguramientos de bienes a los ilustres de la “Caja chica de la dama”. Les ha caído la pesada. Por cierto que en el juicio ha salido a bailar que el abogado de los Cachiros fue el encargado de legalizar la sociedad de los involucrados en el sonado escándalo... Será posible...



LISTA. Otra vez en la lista negra de la CIDH de violadores a los derechos humanos el Maduro venezolano, “Danielito” y Raulito Castro –el que sigue mandando en la isla- pero, por un oído les entra y por otro les sale. Pero, cuando los izquierdistas perfumados están en la llanura, dele que dele con la “violación a los derechos humanos”.