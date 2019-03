PAN. Solo tres votos en contra y dos abstenciones a las reformas a la Ley del RNP. Para que vean que la dupla azulejos-Libre es invencible. 108 votos a favor. Qué tal. Bien, gracias. Se la sabrá o no se la sabrá todas Mauricio Oliva. Qué bien que ahora se llevan como el pan con mantequilla con el olanchano.



BOMBA. Canillera perra entre los chiquitos por ese globo sonda que han sacado de que, partido que no saque 90 mil votos en la próxima, “es pa... fuera que va”... El que anda regando la bomba es Augusto Aguilar. De todas maneras, lo mismo dijeron la vez pasada, y allí están “Papita” y Romeo.



DENGUE. Alberto Solórzano jura por René Peñalba que a la Confraternidad Evangélica ni le interesa ni está detrás de esa campaña para que los pastores se lancen a la politiqueada. Y que le dé dengue a Mario Tomás Barahona si está mintiendo, manda a decir.



ONDA. O sea que, otra vez, el que anda con esa onda es MTB. Y que se alisten en el hemiciclo, porque, si no le dan viento a la reforma del 77 constitucional, seguro va de chuso para la CIHD –allá en la capital federal- a alegar “violación a sus derechos humanos”. Si tanta es la gana de politiquear, por qué no se retira de la iglesia, y se une al partido que le parezca.



TURNO. El “Niño Gualaco” ahora no tiene juicio, y anda del timbo al tambo por todos los confines de la Patria, reuniéndose con las bases azulejas de los comités locales y departamentales. El turno de ayer le tocó a Santa Bárbara. El conversatorio entre Reinaldo y la dirigencia fue en Azacualpa y allí estuvo el patepluma jefe de bancada.



VIVOS. Para que vean que esos chapines no andan con babosadas, no solo a la hora de mandar al mamo a sus presidentes o expresidentes, ayer quemaron vivos a dos sicarios y extorsionadores que acababan de matar a un taxista. Nadie se debería tomar la justicia con sus manos, pero, cuando la tal justicia nunca llega...



CLAVO. Quién será un alto dirigente del Cohep, que tiene clavo en Coalianza, por conflicto de intereses. Algunos no se explican por qué no le han sacado a bailar su caso en conferencia de prensa por aquello del “ojo por ojo, diente por diente”... Será...



NEGRO. Jueves negro para los expresidentes. Claro está, los expresidentes de otros países. En Brasil metieron al mamo a Michel Temer y en El Salvador, el pleno de los magistrados de la Corte, por unanimidad de los 15, pidió la extradición de Mauricio Fúnez. Bien estaba el hombre en CNN.



THELMA. Para que vean que no es lo mismo verla venir... la Thelma estuvo alardeando que ayer regresaría a Guatemala, en carne y hueso, pero, a la hora de la hora, se echó para atrás y dijo que primero la fusilan antes que volver. Como la Fiscalía pidió orden de captura.