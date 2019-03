BOSQUE. Bonitas esas casas que le aseguraron ayer a Rosita. No faltará más de algún chusco que diga que es pura envidia que le tienen, porque, a quién no le gustaría tener una casita de esas, en medio del bosque, “pior” con estos calores. Pero Pepe Lobo jura que lo quieren callar y manda a decir que no lo callarán.



CREMA. El Indómito va soplando este fin de semana para la capital federal a participar en un evento donde estarán juntos, pero no revueltos, toda la crema y la nata de demócratas y republicanos. También están invitados líderes de varios países y los power de la comunidad judía.



ISRAEL. A propósito, en Israel se avecinan las elecciones para el Parlamento, y la bulla es que Honduras está entre dos fuegos para que diga, de una vez por todas, si trasladará o no su embajada a Jerusalén. A ver si JOH suelta prenda sobre el tema en la convención de Washington. To be or not to be...



MISA. Sorpresiva “misa” entre Mauricio Oliva y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezados por el power del Estado Mayor Conjunto, René Ponce Fonseca, para hablar de temas de interés nacional. Anda volando “Netanyahu”.



FUEGO. Todavía en el hemiciclo ni remotamente reforman el artículo 77 constitucional que prohíbe los lanzamientos de pastores y curas y ya MTB empezó a abrir fuego en contra de los propios pastores –como Mario Fumero- que se oponen a su proyecto político. Qué tal cuando inicie la campaña.



DON. El que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea... La Biblia no se equivoca y advierte sobre lobos rapaces vestidos de ovejas. En otras palabras, de aquellos presuntos pastores que han convertido la Santa Palabra en un modus vivendi, y que han amasado grandes fortunas aprovechándose del don de oradores y el carisma que Dios les ha dado.



MOISÉS. Qué habría sido del pueblo judío si Moisés, en medio del desierto, se hubiera metido a la política y proclamado “faraón del pueblo hebreo”. Qué habría sido de los cristianos si Jesucristo, lejos de enfrentar y desenmascarar a los fariseos y escribas, se hubiera proclamado “emperador” y formado alianza con estos “sepulcros blanqueados”... Pobre, pueblo, pobre...



DEBEN. Lo cierto es que los pastores tienen todo el derecho de lanzarse a alcaldes, diputados o a la mera guayaba –al igual que los curas- pero antes deben renunciar a sus púlpitos. O están en un lado o están en el otro. Pero no pueden servir a Dios y al diablo a la vez.



DENGUE. Preocupación entre algunos sectores porque en Salud ni olieron ese nuevo brote de dengue grave que ya ha dejado nueve palmos. Andarán cazando mariposas. Se supone que deberían estar preparados y que desde el primer muerto hubieran disparado las alarmas. ¿Y Alba?...