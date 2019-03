PASTORES. Pues, hombre, Hilario, ya está lista la bandera del nuevo partido de los pastores. Se llamará “Transformemos Honduras” y la bulla es que la candidatura a la guayaba está entre Evelio y Solórzano. El hombre de la viña buscará la viña del Congreso... Congratulations...



BIBLIA. Ajá, y no es que la Biblia dice que “a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios”. Esa parábola no solo se refiere al pago de impuestos. Que se hagan los locos, esos son otros cinco pesos. Lo único que van a conseguir es corromper a las iglesias, en lugar de adecentar, a los políticos... Sean serios...



HATILLO. Por allí andan con la onda de que esos incendios en El Hatillo y sus alrededores son provocados por manos peludas, uñudas y perversas que quieren terminar de urbanizar la zona, como está pasando en El Merendón. A ver si la Fiscalía del Ambiente investiga y manda al mamo a unos cuantos.



CÁRTER. A oídos de aquellos que dijimos, el Centro Cárter ha felicitado ayer a Mauricio Oliva por todas las reformas electorales que está impulsando, y lo mismo hicieron varios expertos internacionales en el tema que lo visitaron ayer en sus aposentos del Congreso. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra.



RONCHA. La “ideota” del carné sigue levantando roncha entre los liberales que quedan todavía. La miskita los manda a chapalear, y les aclara que ella no necesita de un cartón, para demostrar su liberalismo... ¡Vaya, jodido!...



CUQUI. Será cierto que “Cuqui” no le hace caso al súper Marlon y que eso ha generado un cisma en el Gabinete Energético. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, que el power de la ENEE, alega que el importado de Washington todavía no ha sido nombrado oficialmente y por eso no tiene porqué pararle bola.



TETOS. Desde los recintos de la diosa Temis mandan a aclarar que no es cierto que le hayan devuelto los bienes a los tales “Tetos”. La que regó la bomba es una abogada defensora. La seño asegura que lo leyó en los libros del PJ y que la devolución se había hecho por orden del Consejo de Defensa y Seguridad. Pero Melvin jura que no es cierto.



MOÑA. En la UNAH agarraron ayer a uno de los meus con las manos en la masa, vendiendo moña, en el campus de la capital. Se lo entregaron a la chepa con todo y la verdecita. Es uno de los encapuchados que a cada rato se toman el bulevar y estudia ingeniería mecánica.



THELMA. Orden de captura contra la Thelma. O sea que ahora le darán de beber de su misma medicina. Para qué puercas se metió a la política. Para que vean ustedes hasta dónde han llegado las cosas en chapinlandia. La señora se acaba de lanzar y ya la trabaron. Y pensar que aquí hay unos que se mueren por importar eso.